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تدشين الدورة 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة في قطر

12/14/2023 2:27:05 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح رئيس قطر للسياحة السيد سعد بن علي الخرجي، الدورة (26) للمجلس الوزاري العربي للسياحة، في فندق شيراتون الدوحة، وذلك بحضور مجموعة من الوزراء العرب، وأكد رئيس قطر للسياحة خلال كلمته الافتتاحية، أن قطر أصبحت وجهة سياحية مميزة وتمتلك سجلاً حافلاً في استضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات العالمية الكبرى. فقد بلغ عدد السياح هذا العام أكثر من 3 ملايين من جميع أنحاء العالم.

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