تدشين الدورة 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة في قطر
التاريخ
12/14/2023 2:27:05 PM
(MENAFN
- Al Watan) افتتح رئيس قطر للسياحة السيد سعد بن علي الخرجي، الدورة (26) للمجلس الوزاري العربي للسياحة، في فندق شيراتون الدوحة، وذلك بحضور مجموعة من الوزراء العرب، وأكد رئيس قطر للسياحة خلال كلمته الافتتاحية، أن قطر أصبحت وجهة سياحية مميزة وتمتلك سجلاً حافلاً في استضافة وتنظيم الفعاليات والبطولات العالمية الكبرى. فقد بلغ عدد السياح هذا العام أكثر من 3 ملايين من جميع أنحاء العالم.
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