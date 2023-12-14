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هلال جمادى الآخرة يزين السماء اليوم - جريدة الوطن السعودية

12/14/2023 2:26:51 PM
(MENAFN- Al Watan) يُرصد هلال القمر لشهر جمادى الآخرة بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم, وسوف يُرى بسهولة بالعين المجردة يزين الأفق الجنوب الغربي في حال كانت السماء صافية.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب، وأصبح مرتفعاً في السماء مقارنة بالليلة الماضية, وخلال بضعة ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.
وبين أن القمر وصل منزلة الاقتران يوم أمس, عند الساعة 02:32 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها, منهيًا بذلك دورة اقترانية ومبتدئاً دورة جديدة حول الأرض، عاداً الاقتران أحد منازل القمر، ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد وخط عرض سماوي مختلف (الاقتران غير المرئي)، ويكون القمر منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

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