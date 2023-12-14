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وريث دار Hermès يمنح كامل ثروته لبستاني مغربي - جريدة الوطن السعودية

12/14/2023 2:26:50 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف موقع Entrepreneur أن الوريث الوحيد لدار الموضة الفرنسية الشهيرة "Hermès " ، نيكولا بويش، أخبر محاميه الخاص بقرار منح كامل ثروته لبستاني مغربي يعمل عنده، وتقدر ثروة الوريث بأكثر من 11.5 مليار دولار .

كما أن الوريث البالغ من العمر 80 عاماً، غير متزوج وليس لديه أبناء، وعليه قرر كتابة كامل الثروة التي يملكها بعد وفاته بإسم البستاني المغربي ذو 51 عاماً والمتزوج بسيدة إسبانية والذي ظل وفياً له ومحل ثقة الملياردير الفرنسي.

وتعتبر دار الموضة“Hermès” أحد أرقى العلامات التجارية في العالم، حيث تلقى إكسسواراتها وملابسها إقبالا منقطع النظير من قِبَل أثرياء العالم.

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