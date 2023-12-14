وريث دار Hermès يمنح كامل ثروته لبستاني مغربي - جريدة الوطن السعودية

(MENAFN
- Al Watan) كشف موقع Entrepreneur أن الوريث الوحيد لدار الموضة الفرنسية الشهيرة "Hermès " ، نيكولا بويش، أخبر محاميه الخاص بقرار منح كامل ثروته لبستاني مغربي يعمل عنده، وتقدر ثروة الوريث بأكثر من 11.5 مليار دولار .
كما أن الوريث البالغ من العمر 80 عاماً، غير متزوج وليس لديه أبناء، وعليه قرر كتابة كامل الثروة التي يملكها بعد وفاته بإسم البستاني المغربي ذو 51 عاماً والمتزوج بسيدة إسبانية والذي ظل وفياً له ومحل ثقة الملياردير الفرنسي.
وتعتبر دار الموضة“Hermès” أحد أرقى العلامات التجارية في العالم، حيث تلقى إكسسواراتها وملابسها إقبالا منقطع النظير من قِبَل أثرياء العالم.
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