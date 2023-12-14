شركتا Fujirebio وsysmex توقعان اتفاقية توريد المواد الكاشفة الخام في مجال المقايسة المناعية

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Fujirebio Holdings, Inc.‎ (الرئيس والمدير التنفيذي: Goki Ishikawa) وSysmex Corporation (الرئيس: Kaoru Asano) عن توقيعهما اتفاقية تقضي بالتوريد المتبادل للمواد الكشافة الخام المملوكة لكلتا الشركتين ("الاتفاقية"). تستند هذه الاتفاقية إلى اتفاقية أساسية بشأن التعاون التجاري في مجال المقايسة المناعية*1 التي وقعتها الشركتان في أكتوبر 2023.

في أكتوبر 2023، أبرمت Fujirebio وSysmex اتفاقية أساسية بشأن التعاون التجاري في مجال المقايسة المناعية، في محاولة لتعزيز سبل التعاون بينهما بغية تسريع توسعهما العالمي والمساهمة في تطوير مجال المقايسة المناعية والنهوض به. وفي إطار تعزيز مبادرات معينة، وقعت الشركتان في نوفمبر 2023 اتفاقية منظمة تطوير العقود والتصنيع (CDMO)*2 المتعلقة بالمواد الكاشفة المخصصة لنظام المقايسة المناعية الآلي HISCLTM-Series، والتي تنطوي على تطوير المواد الكاشفة للاختبارات المعتمدة على السائل الدماغي الشوكي والدم في مجال الأمراض التنكسية العصبية، ومن ضمنها مرض ألزهايمر.

بموجب شروط الاتفاقية، ستعمد شركتا Fujirebio وSysmex إلى التوريد المتبادل لمجموعة كبيرة من المواد الكاشفة المملوكة لكل منهما، بشكل أساسي المستضدات والأجسام المضادة، والتي تعد المواد الخام الأساسية للمواد الكاشفة في المقايسة المناعية. وهذا من شأنه تمكين CDMO من تسريع وتيرة تطوير المواد الكاشفة وتقليل التكاليف وزيادة قيمة أصول المواد الخام، فضلاً عن بناء نظام إمداد مستقر استعدادًا لزيادة الطلب العالمي في المستقبل، والاستعداد لمواجهة خطر شراء المواد الخام في حالة الطوارئ.

ستعمل الشركتان على تعزيز الاستخدام المتبادل للمواد الكاشفة العالية الجودة المملوكة لكل منهما، وستعززان التعاون بينهما في المستقبل بهدف وضع معايير جديدة وتقديم تقنيات حديثة، وذلك عن طريق تعزيز أواصر التعاون بينهما في مجال المواد الكاشفة.

*1 البيان الصحفي "شركتا Fujirebio وSysmex تبرمان اتفاقية أساسية بشأن التعاون التجاري في مجال المقايسة المناعية" الصادر في 10 من أكتوبر 2023

*2 البيان الصحفي "شركتا Sysmex وFujirebio تعززان شراكة CDMO في مجال الأمراض التنكسية العصبية في إطار تعاونهما في مجال المقايسة المناعية" الصادر في 30 من نوفمبر 2023

نبذة عن Fujirebio

تعد Fujirebio، إحدى شركات H.U. Group Holdings Inc.‎، شركة عالمية متخصصة في مجال البحث والتطوير تعمل باستمرار على تطوير تقنيات اختبار التشخيص المختبري الجديدة والمؤشرات الحيوية الفريدة ذات القيمة السريرية العالية. وتتمثل مهمة مجموعتنا في تقديم خدمات قيمة جديدة في مجال الرعاية الصحية وبالتالي المساهمة في تعزيز صحة الإنسان ومستقبل الرعاية الطبية.

ينصب تركيز فرقنا العالمية الكائنة في اليابان وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة على تقديم منتجات تتمتع بأعلى معايير الجودة إلى عملائنا وشركائنا. إضافةً إلى ذلك، نحن نقدر الشراكات مع الشركات الرائدة الأخرى في الصناعة ونسعى إلى مشاركة المعلومات والقدرات والمواد المهمة اللازمة لتوريد أو تطوير أو ابتكار حلول تشخيصية على مجموعة متنوعة من المنصات.

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نبذة عن Sysmex Corporation

تعد Sysmex Corporation، التي يقع مقرها الرئيسي في كوبي باليابان، شركة رائدة عالميًا في مجال التشخيص المختبري. ومنذ تأسيسها في عام 1968، انصب تركيز شركة Sysmex على التشخيص فكان أساس أعمالها، واليوم، فهي تقدم خدمات دعم تسهم في تعزيز صحة الناس في أكثر من 190 بلدًا ومنطقة على مستوى العالم. إضافةً إلى ذلك، تواصل شركة Sysmex الابتكار في مجال التشخيص ومد أواصر التعاون مع شركات أخرى لتقديم خدمات قيمة وفريدة في مجالي الطب الشخصي والعلاجات الجديدة، في إطار رؤيتها الطويلة المدى، بعنوان "لننطلق معًا في رحلة رعاية صحية أفضل"، وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية، تعمد شركة Sysmex إلى تحديد واعتماد أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية والتحقق من مستوى الأهمية النسبية (القضايا ذات الأولوية)، مما يؤدي إلى الحفاظ على وتيرة تطور الشركة إلى جانب تقديم خدمات اجتماعية واقتصادية قيمة. هذا، وتقدم شركة Sysmex خدمات قيمة جديدة وتلبي متطلبات الناس على مستوى العالم الراغبين في العيش لفترة أطول والتمتع بصحة جيدة، بالاستعانة بالتقنيات والحلول الفريدة والإبداع المشترك مع العديد من الشركاء. للتعرف على مزيد من المعلومات عن Sysmex، الرجاء زيارة ‎ .