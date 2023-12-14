شركتا Fujirebio وsysmex توقعان اتفاقية توريد المواد الكاشفة الخام في مجال المقايسة المناعية

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Fujirebio Holdings, Inc. (الرئيس والمدير التنفيذي: Goki Ishikawa) وSysmex Corporation (الرئيس: Kaoru Asano) عن توقيعهما اتفاقية تقضي بالتوريد المتبادل للمواد الكشافة الخام المملوكة لكلتا الشركتين ("الاتفاقية"). تستند هذه الاتفاقية إلى اتفاقية أساسية بشأن التعاون التجاري في مجال المقايسة المناعية*1 التي وقعتها الشركتان في أكتوبر 2023.
في أكتوبر 2023، أبرمت Fujirebio وSysmex اتفاقية أساسية بشأن التعاون التجاري في مجال المقايسة المناعية، في محاولة لتعزيز سبل التعاون بينهما بغية تسريع توسعهما العالمي والمساهمة في تطوير مجال المقايسة المناعية والنهوض به. وفي إطار تعزيز مبادرات معينة، وقعت الشركتان في نوفمبر 2023 اتفاقية منظمة تطوير العقود والتصنيع (CDMO)*2 المتعلقة بالمواد الكاشفة المخصصة لنظام المقايسة المناعية الآلي HISCLTM-Series، والتي تنطوي على تطوير المواد الكاشفة للاختبارات المعتمدة على السائل الدماغي الشوكي والدم في مجال الأمراض التنكسية العصبية، ومن ضمنها مرض ألزهايمر.
بموجب شروط الاتفاقية، ستعمد شركتا Fujirebio وSysmex إلى التوريد المتبادل لمجموعة كبيرة من المواد الكاشفة المملوكة لكل منهما، بشكل أساسي المستضدات والأجسام المضادة، والتي تعد المواد الخام الأساسية للمواد الكاشفة في المقايسة المناعية. وهذا من شأنه تمكين CDMO من تسريع وتيرة تطوير المواد الكاشفة وتقليل التكاليف وزيادة قيمة أصول المواد الخام، فضلاً عن بناء نظام إمداد مستقر استعدادًا لزيادة الطلب العالمي في المستقبل، والاستعداد لمواجهة خطر شراء المواد الخام في حالة الطوارئ.
ستعمل الشركتان على تعزيز الاستخدام المتبادل للمواد الكاشفة العالية الجودة المملوكة لكل منهما، وستعززان التعاون بينهما في المستقبل بهدف وضع معايير جديدة وتقديم تقنيات حديثة، وذلك عن طريق تعزيز أواصر التعاون بينهما في مجال المواد الكاشفة.
*1 البيان الصحفي "شركتا Fujirebio وSysmex تبرمان اتفاقية أساسية بشأن التعاون التجاري في مجال المقايسة المناعية" الصادر في 10 من أكتوبر 2023
*2 البيان الصحفي "شركتا Sysmex وFujirebio تعززان شراكة CDMO في مجال الأمراض التنكسية العصبية في إطار تعاونهما في مجال المقايسة المناعية" الصادر في 30 من نوفمبر 2023
نبذة عن Fujirebio
تعد Fujirebio، إحدى شركات H.U. Group Holdings Inc.، شركة عالمية متخصصة في مجال البحث والتطوير تعمل باستمرار على تطوير تقنيات اختبار التشخيص المختبري الجديدة والمؤشرات الحيوية الفريدة ذات القيمة السريرية العالية. وتتمثل مهمة مجموعتنا في تقديم خدمات قيمة جديدة في مجال الرعاية الصحية وبالتالي المساهمة في تعزيز صحة الإنسان ومستقبل الرعاية الطبية.
ينصب تركيز فرقنا العالمية الكائنة في اليابان وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة على تقديم منتجات تتمتع بأعلى معايير الجودة إلى عملائنا وشركائنا. إضافةً إلى ذلك، نحن نقدر الشراكات مع الشركات الرائدة الأخرى في الصناعة ونسعى إلى مشاركة المعلومات والقدرات والمواد المهمة اللازمة لتوريد أو تطوير أو ابتكار حلول تشخيصية على مجموعة متنوعة من المنصات.
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نبذة عن Sysmex Corporation
تعد Sysmex Corporation، التي يقع مقرها الرئيسي في كوبي باليابان، شركة رائدة عالميًا في مجال التشخيص المختبري. ومنذ تأسيسها في عام 1968، انصب تركيز شركة Sysmex على التشخيص فكان أساس أعمالها، واليوم، فهي تقدم خدمات دعم تسهم في تعزيز صحة الناس في أكثر من 190 بلدًا ومنطقة على مستوى العالم. إضافةً إلى ذلك، تواصل شركة Sysmex الابتكار في مجال التشخيص ومد أواصر التعاون مع شركات أخرى لتقديم خدمات قيمة وفريدة في مجالي الطب الشخصي والعلاجات الجديدة، في إطار رؤيتها الطويلة المدى، بعنوان "لننطلق معًا في رحلة رعاية صحية أفضل"، وفي سبيل تحقيق هذه الرؤية، تعمد شركة Sysmex إلى تحديد واعتماد أهداف التنمية المستدامة ذات الأولوية والتحقق من مستوى الأهمية النسبية (القضايا ذات الأولوية)، مما يؤدي إلى الحفاظ على وتيرة تطور الشركة إلى جانب تقديم خدمات اجتماعية واقتصادية قيمة. هذا، وتقدم شركة Sysmex خدمات قيمة جديدة وتلبي متطلبات الناس على مستوى العالم الراغبين في العيش لفترة أطول والتمتع بصحة جيدة، بالاستعانة بالتقنيات والحلول الفريدة والإبداع المشترك مع العديد من الشركاء. للتعرف على مزيد من المعلومات عن Sysmex، الرجاء زيارة .
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