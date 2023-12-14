مصر المتنوعة: عروض جديدة عديدة مع وجهة السفر الآمنة والحائزة على جوائز مختلفة

MENAFN - AETOSWire) مغامرات لا تُنسى، وتجارب مثيرة، وأشعة شمس دافئة: الوجهة المصرية الحائزة على جوائز عديدة تقدم شيئًا مميزًا للمسافرين السعوديين هذا الشتاء. الآن، وقد بدأ الشتاء، وازدادت الأجواء برودة، والعالم يتطلع بفارغ الصبر إلى موسم العطلات، ترحب بكم الدولة المطلة على نهر النيل بأجوائها الجميلة وبأسعارها المعقولة لقضاء عطلة شتوية تحت أشعة الشمس.

تجارب ومغامرات فريدة

نحن في وقت لا يقتصر فيه السفر على الوجهة فحسب، بل أيضًا على التجارب المصاحبة له. مصر أم الدنيا وأرض الفراعنة والأهرامات ونهر النيل تبرز كوجهة تستحق الاستكشاف سواءً كنت مسافرًا سعوديًا يبحث عن تجربة المدينة في القاهرة أو الإسكندرية، أو يبحث عن الرحلات النهرية الشخصية، أو عن المغامرات الصحراوية الفريدة أو عن تجربة الغوص في عالم البحر الأحمر فإن مصر هي مكانك المنشود.

يقول أحمد عيسى، وهو وزير السياحة والآثار: "لقد تغيرت السياحة في السنوات الأخيرة، فهناك المزيد والمزيد من المسافرين السعوديين إلى مصر؛ لأنها تقدم لهم تجارب متنوعة وفريدة من نوعها في بيئة آمنة جدا. إن سعينا هو أن نقدم لكل ضيف رحلة تسمح له بالاسترخاء والراحة وكذلك التعرف على ثقافتنا الغنية". ويضيف: "شهدنا العام الماضي تدفقًا للزوار خلال الأشهر الباردة، ونتوقع قدوم ملايين المسافرين مرة أخرى هذا العام".

استثمارات كبيرة في الأماكن السياحية الشهيرة

لتحسين تجربة الزوار الشاملة وجذب المزيد من السياح، ضُخت استثمارات كبيرة في الوجهات المصرية، بما في ذلك ترميم المواقع الأثرية وتطويرها وفتح متاحف وفنادق جديدة. وتشمل أبرز المعالم إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني في الإسكندرية، وترميم صالة الأعمدة الكبرى في معبد الكرنك، ووادي الملوك، وافتتاح المتحف المصري الكبير الجديد في أوائل عام 2024 بالقرب من القاهرة.

أصبحت الاستدامة ذات أهمية متزايدة

مع التركيز المتزايد على الاستدامة، تقدم مصر الكثير من الفرص لمن يبحث عن طرق صديقة للبيئة للتواصل مع الطبيعة والتراث الثقافي والتاريخي والناس. على سبيل المثال، يقدم العديد من منظمي الرحلات السياحية عروضًا تشمل الإقامة في أماكن صديقة للبيئة وتدعم الشركات المحلية. كذلك تعد مصر موطنًا لعدد من النزل البيئية، بما في ذلك مشروع أيكو نوبيا في جزيرة بيجيه التي كانت مهجورة في السابق، ولكن أصبحت منطقة جذب مشهورة عالميًا، وحازت على إشادة منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

وهذا ليس كل شيء، فهناك وجهات مثل القاهرة، والعديد من المنتجعات على طول ساحل البحر الأحمر بين الجونة ومرسى علم تنفذ أيضًا برامج الشهادات البيئية. كما اعترف الاتحاد العربي للإعلام السياحي بشرم الشيخ مؤخرًا كأفضل مدينة سياحية مستدامة.

عام قياسي للسياحة

بحسب وزارة السياحة والآثار المصرية، فقد زار مصر أكثر من سبعة ملايين سائح خلال النصف الأول من عام 2023. وهذه الدولة -التي برزت كأفضل وجهة من حيث القيمة في قائمة Lonely Planet's Best in Travel 2024 المصدرة حديثًا- تهدف إلى جذب 15 مليون سائح هذا العام. سبب آخر مهم لذلك هو أنه حتى في مثل هذه الأوقات، تُعرف مصر بأنها إحدى أكثر وجهات السفر أمانًا في العالم.

والرياضية والاجتماعية والثقافية في جميع أنحاء البلاد.

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