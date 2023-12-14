الملف الائتماني لـ Adani Portfolio هو الأقوى في قطاع البنية التحتية الهندي والعالمي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- كشفت Adani Portfolio، محفظة البنية التحتية الأسرع نموًا والأعلى تصنيفًا في الهند، اليوم عن أدائها الائتماني نصف السنوي. في الأشهر الستة الماضية، استطاعت تخفيض صافي الدين بنسبة 3.6% وزادت الاحتياطيات النقدية بنسبة 13.7%، مع تحقيق نمو غير مسبوق في الأرباح النصف سنوية (EBITDA - قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين) بنسبة 47%. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 80% من الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين هي ذات طبيعة تعاقدية و68% من الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين حاصلة على تصنيف A+، مما يوفر أعلى مستوى من الاستقرار ورؤية التدفق النقدي للعديد من العقود. وقد سمحت هذه التدفقات النقدية القوية بوجود استثمارات غير مقيَّدة مثلما يتضح من الزيادة في قاعدة الأصول إلى 4.48 آلاف كرور روبية هندية (54 مليار دولار أمريكي). كما يبلغ توزيع الأسهم 59.8% من إجمالي قاعدة الأصول، وهو أعلى بكثير من معايير الصناعة. تلتزم Adani Portfolio ببناء بنية تحتية ومنصَّة مرافق على طراز رفيع.

أبرز المؤشرات الائتمانية للنصف الأول من عام 2024

أظهرت محفظة أعمال Adani Portfolio في النصف الأول من العام المالي 2024 أداءً ماليًا قويًا مع تعزيز مكانتها الائتمانية الراسخة.

النمو مع الحفاظ على الانضباط الائتماني

لقد نمت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين في المحفظة بمعدل أسرع بكثير من الديون، مما أدى إلى تحسين نسب الرفع المالي بشكل مستمر. وقد زاد هذا الاتجاه بشكل سريع في الأشهر الستة الماضية فقط مع نمو الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 47% على أساس سنوي، في حين انخفض صافي الدين بنسبة 3.6%.

نسب الرفع المالي الرئيسية في نهاية النصف الأول من السنة المالية 2024 مقابل نهاية السنة المالية 2023:



صافي الدين إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (TTM) بمعدل 2.5 مقابل 3.3

صافي الدين إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ذات معدل التشغيل (TTM) بمعدل 2.5 مقابل 2.8

بلغ صافي الدين إلى حقوق المساهمين 0.67 مقابل 0.8 في نهاية السنة المالية 2023

تحسنت نسبة تغطية الديون إلى 2.12 مقابل 2.02 ارتفع إجمالي الأصول إلى صافي الدين إلى 2.5 مقابل 2.3

(ملاحظة: بالنسبة إلى حسابات النسب والمعدلات المذكورة أعلاه ولمقارنتها مع الفترات السابقة، تتم مراعاة الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين على مدى الاثني عشر شهرًا اللاحقة)

مستويات سيولة عالية

يُعدَّ الرصيد النقدي عبر الشركات في المحفظة هو الأعلى على الإطلاق حيث يبلغ 45,895 كرور روبية (5.5 مليارات دولار أمريكي)، بزيادة 14% عما كان عليه قبل ستة أشهر، ويتجاوز سداد الديون طويلة الأجل للأشهر الـ 18 المقبلة.

ارتفاع إجمالي الأصول مدعوم بارتفاع الاستثمار في الأسهم

حافظت الشركات في المحفظة على التزامها بالاستثمار مثلما يتضح في الزيادة في قاعدة الأصول بالرغم من انخفاض نسب الرفع المالي وارتفاع الأرصدة النقدية. ارتفع إجمالي أصول المحفظة بنسبة 6% أو 25,240 كرور روبية هندية (3 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة المُحدَّدة، ليصل إلى 4.48 آلاف كرور روبية هندية (54 مليار دولار أمريكي)، وذلك بفضل ارتفاع الاستثمارات في الأسهم المدعومة بالتدفقات النقدية القوية من الشركات التجارية.

بلغ الاستثمار في الأسهم في إجمالي الأصول إلى 59.8% بينما بلغ الاستثمار في الديون إلى 40.2%. ويرجع السبب وراء ذلك في الأساس إلى ارتفاع التدفقات النقدية من الشركات في المحفظة، مما سمح بإيلاء أولوية للأسهم على الديون.

لا يوجد تاريخ استحقاق خارج الأموال من العمليات (FFO) والنقد المغلف

تتجاوز تدفقات الأموال الحالية من العمليات على مستوى المحفظة تاريخ استحقاق الديون لكل سنة من السنوات العشر القادمة. تدفق الأموال من العمليات هو الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) ناقص تكلفة التمويل وناقص الضرائب المدفوعة (الأموال من العمليات (FFO) = الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) – تكلفة التمويل – الضرائب المدفوعة).

إحدى محافظ الأعمال الأعلى تصنيفًا

ظلت تصنيفات جميع الكيانات (أكثر من 100) في شركات المحفظة على حالتها بفضل هذا الملف الائتماني المستقر. 53% من إجمالي الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين حاصلة عل تصنيف AA+ و15% من إجمالي الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين الأخرى حاصلة على تصنيف A+.

نبذة عن Adani Portfolio

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