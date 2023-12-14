الملف الائتماني لـ Adani Portfolio هو الأقوى في قطاع البنية التحتية الهندي والعالمي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- كشفت Adani Portfolio، محفظة البنية التحتية الأسرع نموًا والأعلى تصنيفًا في الهند، اليوم عن أدائها الائتماني نصف السنوي. في الأشهر الستة الماضية، استطاعت تخفيض صافي الدين بنسبة 3.6% وزادت الاحتياطيات النقدية بنسبة 13.7%، مع تحقيق نمو غير مسبوق في الأرباح النصف سنوية (EBITDA - قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين) بنسبة 47%. وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 80% من الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين هي ذات طبيعة تعاقدية و68% من الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين حاصلة على تصنيف A+، مما يوفر أعلى مستوى من الاستقرار ورؤية التدفق النقدي للعديد من العقود. وقد سمحت هذه التدفقات النقدية القوية بوجود استثمارات غير مقيَّدة مثلما يتضح من الزيادة في قاعدة الأصول إلى 4.48 آلاف كرور روبية هندية (54 مليار دولار أمريكي). كما يبلغ توزيع الأسهم 59.8% من إجمالي قاعدة الأصول، وهو أعلى بكثير من معايير الصناعة. تلتزم Adani Portfolio ببناء بنية تحتية ومنصَّة مرافق على طراز رفيع.
أبرز المؤشرات الائتمانية للنصف الأول من عام 2024
أظهرت محفظة أعمال Adani Portfolio في النصف الأول من العام المالي 2024 أداءً ماليًا قويًا مع تعزيز مكانتها الائتمانية الراسخة.
النمو مع الحفاظ على الانضباط الائتماني
لقد نمت الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين في المحفظة بمعدل أسرع بكثير من الديون، مما أدى إلى تحسين نسب الرفع المالي بشكل مستمر. وقد زاد هذا الاتجاه بشكل سريع في الأشهر الستة الماضية فقط مع نمو الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 47% على أساس سنوي، في حين انخفض صافي الدين بنسبة 3.6%.
نسب الرفع المالي الرئيسية في نهاية النصف الأول من السنة المالية 2024 مقابل نهاية السنة المالية 2023:
صافي الدين إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (TTM) بمعدل 2.5 مقابل 3.3
صافي الدين إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين ذات معدل التشغيل (TTM) بمعدل 2.5 مقابل 2.8
بلغ صافي الدين إلى حقوق المساهمين 0.67 مقابل 0.8 في نهاية السنة المالية 2023
تحسنت نسبة تغطية الديون إلى 2.12 مقابل 2.02
ارتفع إجمالي الأصول إلى صافي الدين إلى 2.5 مقابل 2.3
(ملاحظة: بالنسبة إلى حسابات النسب والمعدلات المذكورة أعلاه ولمقارنتها مع الفترات السابقة، تتم مراعاة الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين على مدى الاثني عشر شهرًا اللاحقة)
مستويات سيولة عالية
يُعدَّ الرصيد النقدي عبر الشركات في المحفظة هو الأعلى على الإطلاق حيث يبلغ 45,895 كرور روبية (5.5 مليارات دولار أمريكي)، بزيادة 14% عما كان عليه قبل ستة أشهر، ويتجاوز سداد الديون طويلة الأجل للأشهر الـ 18 المقبلة.
ارتفاع إجمالي الأصول مدعوم بارتفاع الاستثمار في الأسهم
حافظت الشركات في المحفظة على التزامها بالاستثمار مثلما يتضح في الزيادة في قاعدة الأصول بالرغم من انخفاض نسب الرفع المالي وارتفاع الأرصدة النقدية. ارتفع إجمالي أصول المحفظة بنسبة 6% أو 25,240 كرور روبية هندية (3 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة المُحدَّدة، ليصل إلى 4.48 آلاف كرور روبية هندية (54 مليار دولار أمريكي)، وذلك بفضل ارتفاع الاستثمارات في الأسهم المدعومة بالتدفقات النقدية القوية من الشركات التجارية.
بلغ الاستثمار في الأسهم في إجمالي الأصول إلى 59.8% بينما بلغ الاستثمار في الديون إلى 40.2%. ويرجع السبب وراء ذلك في الأساس إلى ارتفاع التدفقات النقدية من الشركات في المحفظة، مما سمح بإيلاء أولوية للأسهم على الديون.
لا يوجد تاريخ استحقاق خارج الأموال من العمليات (FFO) والنقد المغلف
تتجاوز تدفقات الأموال الحالية من العمليات على مستوى المحفظة تاريخ استحقاق الديون لكل سنة من السنوات العشر القادمة. تدفق الأموال من العمليات هو الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) ناقص تكلفة التمويل وناقص الضرائب المدفوعة (الأموال من العمليات (FFO) = الأرباح قبل الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (EBITDA) – تكلفة التمويل – الضرائب المدفوعة).
إحدى محافظ الأعمال الأعلى تصنيفًا
ظلت تصنيفات جميع الكيانات (أكثر من 100) في شركات المحفظة على حالتها بفضل هذا الملف الائتماني المستقر. 53% من إجمالي الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين حاصلة عل تصنيف AA+ و15% من إجمالي الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين الأخرى حاصلة على تصنيف A+.
نبذة عن Adani Portfolio
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