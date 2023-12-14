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السؤال القديم الجديد

12/14/2023 2:20:41 PM
(MENAFN- Al Watan) يبقى السؤال القديم الجديد "من أين لك هذا ؟ " يُمسك بقبضته على كل فاسد سطا على المال العام ، وجره وقتاً من الزمن إلى مدافن النسيان ، أو أكل ظلماً حق إخواته من ورث والدهن ، أو غش وتلاعب بهدف الإضرار بالآخرين.
سؤال مهم يبدأ بحرف جر يليه اسم استفهام ، وجار ومجرور ، ومبتدأ مؤخر ، وأجزم أنه بحروفه القليلة ومعانيه الكبيرة المؤثرة يتحول إلى جمرة نفسية حامية كاوية تتلظى هماً وقلقاً وحزنا ، تلاحق وتحاصر حياة من تورمت ثروته بسبب أخذه ما ليس له حق فيه ، ولن ينفعه بعد ذلك أو يعفيه بناء مسجد وصدقات لذر الرماد في العيون.
كنا نشاهد في الماضي أفلاماً عربية تُظهر ملامح الثراء الصامت على أحد أفراد القرية أو المدينة ، ويقوم الفاسد بتعليق لوحة كبيرة على مدخل منزله الجديد الفخم (هذا من فضل ربي) والناس ينظرون إلى تلك اللوحة ويتضاحكون فيما بينهم لأنهم يعلمون علم اليقين أن مصدر هذا الثراء إما سرقة مال أواستغلال الوظيفة أو التهريب ، أواستخدام أساليب النصب.
هذا السؤال الناصع البياض يعيش في ذاكرة الناس، لايقترب من رجال الأعمال الشرفاء، ولاالذي ورث من والديه أموالاً ،أو عمل في التجارة بذكاء وصبر ليفتح الله عليه ويكتب له الحظ، بفضله وكرمه ، بل يسلط حزمه الضوئية المحرقة كما نقرأ في القصص على شخص خدم في الوظيفة حتى بلغ الستين، ولم يسمع أحد أنه ورث مالاً أوعثر على كنز، ولا النظام سمح له العمل في التجارة على حساب الوظيفة ؛ وبين ليلة وضحاها صنف نفسه من أهل المال والأعمال فمن أين له تلك الأموال ؟
بينما غيره بالآلآف خدموا بشرف وأمانة وغادروا وظائفهم بعد التقاعد أنقياء لم تمتد أياديهم إلى ما ليس لهم ، ويفتخرون بنزاهتهم وأمانتهم فكانت أوقاتهم بعد التقاعد جميلة مطمئنة من فئة المتصالحين مع زمانهم ليبارك الله في أعمارهم وأبنائهم ويرزقهم محبة خلقه والحياة السعيدة.
من أين لك هذا؟ سؤال قديم يتجدد مع الأيام، يحترمه ويقدره كل مواطن مخلص أمين يعشق بلده ،وسيبقى السؤال الحاضر الذي يعصف ويثير الزوابع في حياة أهل الثراء الصامت المجهول ، يلاحق الفاسدين أينما حلوا وارتحلوا.

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