مجلس شؤون الأسرة يقيم ملتقى جمعيات التنمية الأسرية

(MENAFN
- Al Watan) يقيم مجلس شؤون الأسرة ملتقى جمعيات التنمية الأسرية الأول تحت شعار "تكامل وتمكين" يوم الأحد, السابع عشر من شهر ديسمبر 2023م, في مدينة الرياض، فندق الكراون بلازا, بالشراكة مع المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات التنمية الأسرية، وبحضور قادة الجمعيات الأسرية في المملكة, والخبراء والمهتمين بالشأن الاجتماعي والأسري, بهدف تعزيز التعاون ودعم التكامل بين الجهات الحكومية والأهلية لتحسين جودة حياة الأسرة.
وأشارت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة سعادة الدكتورة ميمونة خليل آل خليل أن من أهم أدوار المجلس التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة، للقيام بأدوارها وتكوين رؤية مشتركة من أجل الأسرة. وأضافت سعادتها أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الشراكة بين مجلس شؤون الأسرة والقطاع غير الربحي، لدعم ممكنات العمل التنموي الأسري في المملكة، والتعريف بأهم البرامج والمبادرات التي تقدمها جمعيات التنمية الأسرية للمحافظة على كيان الأسرة.
ونوّهت سعادة الأمين العام أن مجلس شؤون الأسرة يسعى إلى إبراز دور جمعيات التنمية الأسرية والقطاع غير الربحي وأثرهما في تحسين جودة حياة الأسر في المملكة. ومن خلال الجلسات الحوارية سيناقش الملتقى تكامل أدوار الجمعيات في تحسين جودة الحياة الأسرية وفرص تمكينها ودورها الفاعل في إرشاد الأسرة, وذلك لاستخلاص توصيات فاعله تمكّن وتعزز من دور الجمعيات.
مؤكدةً أن الملتقى سيعزز من أهمية التعاون ودعم التكامل والجهود المشتركة بين كافة القطاعات ذات العلاقة بالأسرة, وتحقيق رؤية المجلس في العمل على تمكين الأسرة من خلال تقديم الخدمات لها وتوعيتها والحفاظ عليها وحمايتها عبر مبادرات وطنية تكاملية تُسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية 2030.
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