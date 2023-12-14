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مجلس شؤون الأسرة يقيم ملتقى جمعيات التنمية الأسرية

12/14/2023 2:20:41 PM
(MENAFN- Al Watan) يقيم مجلس شؤون الأسرة ملتقى جمعيات التنمية الأسرية الأول تحت شعار "تكامل وتمكين" يوم الأحد, السابع عشر من شهر ديسمبر 2023م, في مدينة الرياض، فندق الكراون بلازا, بالشراكة مع المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات التنمية الأسرية، وبحضور قادة الجمعيات الأسرية في المملكة, والخبراء والمهتمين بالشأن الاجتماعي والأسري, بهدف تعزيز التعاون ودعم التكامل بين الجهات الحكومية والأهلية لتحسين جودة حياة الأسرة.
وأشارت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة سعادة الدكتورة ميمونة خليل آل خليل أن من أهم أدوار المجلس التنسيق بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالأسرة، للقيام بأدوارها وتكوين رؤية مشتركة من أجل الأسرة. وأضافت سعادتها أن الملتقى يهدف إلى تعزيز الشراكة بين مجلس شؤون الأسرة والقطاع غير الربحي، لدعم ممكنات العمل التنموي الأسري في المملكة، والتعريف بأهم البرامج والمبادرات التي تقدمها جمعيات التنمية الأسرية للمحافظة على كيان الأسرة.
ونوّهت سعادة الأمين العام أن مجلس شؤون الأسرة يسعى إلى إبراز دور جمعيات التنمية الأسرية والقطاع غير الربحي وأثرهما في تحسين جودة حياة الأسر في المملكة. ومن خلال الجلسات الحوارية سيناقش الملتقى تكامل أدوار الجمعيات في تحسين جودة الحياة الأسرية وفرص تمكينها ودورها الفاعل في إرشاد الأسرة, وذلك لاستخلاص توصيات فاعله تمكّن وتعزز من دور الجمعيات.
مؤكدةً أن الملتقى سيعزز من أهمية التعاون ودعم التكامل والجهود المشتركة بين كافة القطاعات ذات العلاقة بالأسرة, وتحقيق رؤية المجلس في العمل على تمكين الأسرة من خلال تقديم الخدمات لها وتوعيتها والحفاظ عليها وحمايتها عبر مبادرات وطنية تكاملية تُسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية 2030.

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