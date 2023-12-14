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هل بإمكانك الهبوط بأمان بطائرة ركاب؟

12/14/2023 2:20:41 PM
(MENAFN- Al Watan) تخيل هذا: أنت مستريح في مقعدك، متجها نحو وجهة سفرك عندما يخترق صوت المضيفة الصمت: سيداتي وسادتي، كلا الطيارين عاجزين.. هل هناك أي من المسافرين يمكنه الهبوط بهذه الطائرة بمساعدة مراقبة الحركة الجوية؟.
إذا كنت تعتقد أنك تستطيع القيام بذلك، فأنت لست وحدك، حيث تشير نتائج استطلاع إلى أن نحو ثلث البالغين المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن بإمكانهم الهبوط بأمان بطائرة ركاب بتوجيه من مراقبة الحركة الجوية، وارتفع مستوى الثقة بين المشاركين الذكور إلى ما يقرب من 50 %.
هل الإمكانية متاحة؟
هل يمكن لشخص لم يحصل على تدريب مسبق أن يرشد الجميع ببساطة إلى الهبوط السلس؟.
لقد سمعنا جميعًا قصصًا عن ركاب أنقذوا الموقف عندما أصبح الطيار غير مستجيب، فمثلا تمكن دارين هاريسون العام الماضي من الهبوط بطائرة ذات محركين في فلوريدا، بعد أن فقد الطيار الوعي، بتوجيه من مراقب الحركة الجوية الذي تصادف أنه مدرب طيران.
مع ذلك، تميل مثل هذه الحوادث إلى الحدوث في طائرات صغيرة وبسيطة، بينما قيادة طائرة تجارية أكبر وأثقل بكثير هي أمر مختلف تمامًا.
الطيار الآلي
لا يمكنك دائمًا الاعتماد على الطيار الآلي، إذ يقضي الطيار نحو 90% من وقته في مراقبة أنظمة الطيار الآلي، والتأكد من أن كل شيء يعمل على النحو المنشود، ويتم إنفاق الـ10% الأخرى في إدارة المشكلات، والإقلاع والهبوط.
يمكن القول إن عمليات الإقلاع والهبوط هي أصعب المهام التي يقوم بها الطيارون، ويتم تنفيذها دائمًا يدويًا. فقط في مناسبات قليلة جدًا، وفي عدد قليل من نماذج الطائرات، يستطيع الطيار استخدام الطيار الآلي في الهبوط بالطائرة نيابةً عنه، وهذا هو الاستثناء وليس القاعدة.
وللإقلاع، يجب زيادة سرعة الطائرة، حتى يتمكن جناحاها من توليد قوة رفع كافية لسحبها في الهواء، ويجب على الطيار أن ينتبه جيدًا للأدوات المتعددة والإشارات الخارجية، مع إبقاء الطائرة في منتصف المدرج، حتى تصل إلى سرعة الإقلاع.
فور التحليق جوا، يجب على الطيار التنسيق مع مراقبة الحركة الجوية، واتباع مسار معين، وسحب جهاز الهبوط، والحفاظ على سرعة واتجاه محددين في أثناء محاولة الصعود.
الهبوط المعقد
يعد الهبوط أكثر تعقيدًا، حيث يتطلب التحكم الدقيق في اتجاه الطائرة ومعدل الهبوط.
وللهبوط بنجاح، على الطيار الحفاظ على السرعة المناسبة، مع إدارة تكوين التروس والرفرف في الوقت نفسه، والالتزام بأنظمة الحركة الجوية، والتواصل مع مراقبة الحركة الجوية، واستكمال عدد من قوائم المراجعة الورقية والرقمية.
فور أن تقترب الطائرة من المدرج، يجب على الطيار الحكم بدقة على ارتفاعها، وتقليل الطاقة وضبط معدل الهبوط، ما يضمن هبوطها في المنطقة الصحيحة من المدرج.
وعلى الأرض، سيستخدم المكابح والدفع العكسي في إيقاف الطائرة تمامًا قبل انتهاء المدرج. كل هذا يحدث في غضون دقائق قليلة.
تقنية وتركيز
يعد كل من الإقلاع والهبوط سريعين جدًا، ويتطلبان كثيرا من التقنية والتركيز، لذلك لا يتمكن أي شخص غير مدرب من تنفيذهما. كما أنهما يتطلبان مجموعة من المهارات التي لا يتم اكتسابها إلا من خلال التدريب المكثف مثل فهم المعلومات المقدمة على أجهزة قياس مختلفة، والقدرة على تنسيق اليدين والقدمين بطريقة معينة.
تدريب طيار
الرحلة من الطالب إلى الطيار التجاري هي رحلة طويلة، تبدأ عادةً برخصة ترفيهية، تليها رخصة خاصة، ثم رخصة تجارية (ما يسمح بالطيران بشكل احترافي).
حتى قبل الدخول إلى قمرة القيادة، يجب على الطالب دراسة الديناميكيا الهوائية وقانون الهواء وقواعد الطيران والأرصاد الجوية والعوامل البشرية والملاحة وأنظمة الطائرات والأداء وتخطيط الطيران. كما يحتاج للتعرف على الطائرة التي سيطير بها.
وفور استيعابه الأساسيات، يؤخذ الطالب للتدريب، الذي يتم إجراء معظمه على متن طائرات صغيرة وخفيفة الوزن، مع تجربة جهاز محاكاة فترة وجيزة في النهاية.
عرض المناورات
في أثناء الدرس، يعرض المعلم كل مناورة أو إجراء قبل أن يحاول الطالب القيام بها، ويمكن تعديل محاولته أو تصحيحها أو حتى إنهائها مبكرًا في المواقف الحرجة.
وتركز الدروس الـ10 إلى الـ15 الأولى على الإقلاع والهبوط والتحكم الأساسي في أثناء الطيران وإدارة الطوارئ. وعندما يكون الطلاب جاهزين، يُسمح لهم ((بالذهاب منفردين))، حيث يقومون برحلة كاملة بمفردهم.
بعد سنوات من الخبرة، ينتقل هؤلاء إلى الطائرات التجارية. وفي هذه المرحلة، قد يكونون قادرين على الإقلاع والهبوط بشكل جيد إلى حد معقول، لكنهم سيظلون يخضعون لتدريب مكثف خاص بالطائرة التي يقودونها، بما في ذلك ساعات من النظرية المتقدمة، وعشرات جلسات المحاكاة، ومئات الساعات من التدريب الحقيقي على الطائرات (معظمها التي تتم مع الركاب على متن الطائرة).
لذا، إذا لم تتعلم أساسيات الطيران مطلقًا، فإن فرصك في الهبوط بنجاح بطائرة ركاب بمساعدة مراقبة الحركة الجوية تقترب من الصفر.
مهارات
الطيران مهارة مثل أي مهارة أخرى، وقد أصبح التدريب عليه متاحا من خلال ظهور أجهزة الكمبيوتر المتطورة والواقع الافتراضي وألعاب محاكاة الطيران مثل Flight Simulator من Microsoft وX-Plane.
ويمكن لأي شخص الآن تجهيز جهاز محاكاة الطيران المكتبي مقابل بضعة آلاف من الدولارات. من الناحية المثالية، يجب أن يتضمن هذا الإعداد أيضا عناصر التحكم المادية الأساسية الموجودة في قمرة القيادة مثل نير التحكم والخانق والدواسات.
وتوفر أجهزة محاكاة الطيران بيئة غامرة، حيث يمكن للطيارين المحترفين والطلاب وعشاق الطيران تطوير مهاراتهم. لذا، إذا كنت تعتقد حقا أنه يمكنك مواجهة أحد المحترفين ففكر في تجربة يدك في أحد هذه الأجهزة.
من المؤكد تقريبًا أنك لن تتمكن من الهبوط بطائرة ركاب فعلية بنهاية الرحلة، ولكنك على الأقل ستكتسب تقديرًا للمهارات الهائلة التي يمتلكها الطيارون.

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