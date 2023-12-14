زين السعودية تفوز بـجائزة العمل في مسار التوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

(MENAFN
- Al Watan) في إنجازٍ يتوج جهودها بتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، فازت "زين السعودية" بـ"جائزة العمل" للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كإحدى الشركات الوطنية العملاقة؛ وذلك تقديراً لجهودها وإنجازاتها الرائدة في تمكين الابتكار والتطوير في القطاع بعقولٍ وأيادٍ وطنيةٍ شابة، وإطلاق القدرات الكامنة للمواهب السعودية، من خلال التدريب والتأهيل المتخصص.
وجاء الإعلان عن فوز "زين السعودية" بهذه الجائزة، على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مدينة الرياض يومي 13 و14 ديسمبر الحالي، حيث قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بمنح الجائزة لشركة "زين السعودية" ممثلةً برئيسها التنفيذي المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر.
وتعليقاً على هذه الجائزة، قال الرئيس التنفيذي المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: نفخر في "زين السعودية" بهذا التكريم الذي يجسد جهودنا لرفع نسبة وجودة التوطين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوظيف شاباتنا وشبابنا في هذا القطاع الحيوي لبناء حاضر ومستقبل المملكة؛ وما يزيدنا فخراً بهذه الجائزة، أنَّنا نسهم في إثراء المسيرة المهنية والشخصية لطاقات الوطن وتمكينهم، والحفاظ على مكتسبات المملكة في منظومة التقنية والاقتصاد الرقمي، بعد أن أصبحت من أوائل دول العالم في هذا المجال. وبذلك، نسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، لنبني منظومةً تقنيةً متكاملة معززة بكفاءاتنا الوطنية". وتابع قائلاً "لقد حرصنا أن يكون التوطين من ضمن ركائز إستراتيجيتنا، وذلك إيمانًا أنَّ استدامة وتطور القطاع سوف يزدهر مع مواهبنا الوطنية التي هي أغلى ما نملك. فبادرنا إلى احتضان هذه المواهب، وحرصنا على ضمان تطورها وتمكينها، من خلال توفير بيئة عملٍ نموذجية تحاكي تطلعاتهم وطموحاتهم وتضمن فرصاً متساوية للجميع، وذلك من خلال برامج ومبادرات متنوعة مثل برنامج Evolve لحديثي التخرج؛ كما كنا سبّاقين في إطلاق مبادرات لدعم التنوع والشمولية في بيئة العمل منذ العام 2017 والتي تهدف إلى خلق فرص متكافئة للجميع والحد من التمييز بين الجنسين وعلى مستوى الأعراق أو ذوي الإعاقات والطبقات الاجتماعية".
الجدير بالذكر أنَّ "زين السعودية" فازت بـ"جائزة العمل" للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للمرة الثانية، وهي ضمن مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع نسب التوطين في المنشآت، كما كانت الشركة قد فازت مؤخراً بجائزة "أفضل برنامج للتنوع والشمولية" من تيليكوم ريفيو خلال قمة قادة قطاع الاتصالات في المنطقة.
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