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زين السعودية تفوز بـجائزة العمل في مسار التوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

12/14/2023 2:20:41 PM
(MENAFN- Al Watan) في إنجازٍ يتوج جهودها بتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، فازت "زين السعودية" بـ"جائزة العمل" للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات كإحدى الشركات الوطنية العملاقة؛ وذلك تقديراً لجهودها وإنجازاتها الرائدة في تمكين الابتكار والتطوير في القطاع بعقولٍ وأيادٍ وطنيةٍ شابة، وإطلاق القدرات الكامنة للمواهب السعودية، من خلال التدريب والتأهيل المتخصص.
وجاء الإعلان عن فوز "زين السعودية" بهذه الجائزة، على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مدينة الرياض يومي 13 و14 ديسمبر الحالي، حيث قام وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بمنح الجائزة لشركة "زين السعودية" ممثلةً برئيسها التنفيذي المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر.
وتعليقاً على هذه الجائزة، قال الرئيس التنفيذي المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر: نفخر في "زين السعودية" بهذا التكريم الذي يجسد جهودنا لرفع نسبة وجودة التوطين في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتوظيف شاباتنا وشبابنا في هذا القطاع الحيوي لبناء حاضر ومستقبل المملكة؛ وما يزيدنا فخراً بهذه الجائزة، أنَّنا نسهم في إثراء المسيرة المهنية والشخصية لطاقات الوطن وتمكينهم، والحفاظ على مكتسبات المملكة في منظومة التقنية والاقتصاد الرقمي، بعد أن أصبحت من أوائل دول العالم في هذا المجال. وبذلك، نسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية، لنبني منظومةً تقنيةً متكاملة معززة بكفاءاتنا الوطنية". وتابع قائلاً "لقد حرصنا أن يكون التوطين من ضمن ركائز إستراتيجيتنا، وذلك إيمانًا أنَّ استدامة وتطور القطاع سوف يزدهر مع مواهبنا الوطنية التي هي أغلى ما نملك. فبادرنا إلى احتضان هذه المواهب، وحرصنا على ضمان تطورها وتمكينها، من خلال توفير بيئة عملٍ نموذجية تحاكي تطلعاتهم وطموحاتهم وتضمن فرصاً متساوية للجميع، وذلك من خلال برامج ومبادرات متنوعة مثل برنامج Evolve لحديثي التخرج؛ كما كنا سبّاقين في إطلاق مبادرات لدعم التنوع والشمولية في بيئة العمل منذ العام 2017 والتي تهدف إلى خلق فرص متكافئة للجميع والحد من التمييز بين الجنسين وعلى مستوى الأعراق أو ذوي الإعاقات والطبقات الاجتماعية".
الجدير بالذكر أنَّ "زين السعودية" فازت بـ"جائزة العمل" للتوطين على مستوى قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للمرة الثانية، وهي ضمن مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرفع نسب التوطين في المنشآت، كما كانت الشركة قد فازت مؤخراً بجائزة "أفضل برنامج للتنوع والشمولية" من تيليكوم ريفيو خلال قمة قادة قطاع الاتصالات في المنطقة.

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