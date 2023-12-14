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تأهيل 26 شركة للمنافسة على 7 مواقع لاستغلال خام البحص بمجمع الأسياح بالقصيم

12/14/2023 2:20:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أسماء 26 شركة محلية متأهلة للمنافسة على عدد 7 مواقع لاستغلال خام البحص من مجمع خام البحص بشمال غرب محافظة الأسياح في منطقة القصيم، الذي تُقدر مساحته الإجمالية بـ 32 كم2. وأوضحت بأنها استقبلت 28 طلباً للتأهيل عبر "منصة تعدين"، واجتاز منهم 26 طلباً لاشتراطات التأهيل للشركات التالية: شركة إبراهيم محمد الوهيبي للتجارة والمقاولات العامة، وشركة أفلاء الريس للصناعة، وشركة الإمداد الرائد للأسمنت، وشركة البعد الثنائي الصناعية، وشركة الروسان للمقاولات، وشركة الشرهان للمقاولات، وشركة الفوزان للتجارة والصناعة، وشركة المحاجر الرملية للتعدين، وشركة حمود عبد الرحمن العايد وشركاه للمقاولات، وشركة رواف القابضة للاستثمار، وشركة شبه الجزيرة للمقاولات، وشركة صالح عبد الرحمن اللحيدان للمقاولات، وشركة صالح عبد العزيز الراشد وأولاده، وشركة طرق التطوير المحدودة، وشركة عبد المحسن الجاسر للتعدين، وشركة عبد الإله بن عبد الرحمن الحسين وشريكه للنقليات، وشركة عبد العزيز صالح عبد العزيز المحيميد للخدمات اللوجستية، وشركة عبر المملكة السعودية للتجارة والصناعة والمقاولات سبك، وشركة فالكوم للصناعة، وشركة فلاح بن حسن القحطاني المحدودة، وشركة فن رتاج للمقاولات العامة، وشركة محمد إبراهيم الحبيب للمقاولات، وشركة مسارات القمة للتعدين، وشركة نثار نجد التجارية المحدودة، وشركة الصناعات الأسمنتية المحدودة سيمنتكس، ومصنع شركة أوبال المتحدة للمنتجات الخرسانية. ويعد هذا الخام بمنطقة المجمع من الرواسب المعدنية التي أثبتت الدراسات الجيولوجية الاستطلاعية مناسبة استخدامه في الأعمال الإنشائية، وعمليات رصف الطرق لطبقات الأساس السطحية وتحت السطحية؛ الذي سيسهم في تعزيز الاستثمار في القطاع التعديني وتشجيع الصناعات الوطنية وتنمية المحتوى المحلي. ويأتي إعلان المواقع التعدينية للمنافسة تحقيقاً لمستهدفات وزارة الصناعة والثروة المعدنية بتنظيم إجراءات عمليات المنافسة، وتطوير إجراءات الحصول على الرخص التعدينية، وتعزيز الشفافية والعدالة في طرح المنافسات، وتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين. ولتمكين المستثمرين؛ سيتم عقد ورشة عمل للشركات المتأهلة لتوضيح آلية المنافسة وشروطها، ومن ثم البدء في عملية المزايدة، وأخيراً إعلان النتائج والشركات الفائزة.

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