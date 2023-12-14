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أرامكو تمدّد شراكتها مع فريق آستون مارتن فورمولا 1

12/14/2023 2:20:41 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وفريق آستون مارتن للفورمولا 1، عن تمديد الشراكة القائمة بينهما لتصبح شراكة إستراتيجية طويلة الأجل. وبموجبها سيُعرف الفريق الذي يتخذ من سيلفرستون مقرًا له، باسم فريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1" اعتبارًا من الأول من يناير 2024م.
وبدءًا من العام 2026م، ستسخّر أرامكو السعودية أفضل التقنيات لتزويد فريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1" بالوقود المتقدم وزيوت التشحيم، وذلك بالتزامن مع شراكة الفريق مع وحدة محرك الطاقة الجديدة في شركة هوندا.
وتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، الأستاذ نبيل بن عبدالله الجامع: "نحن سعداء بتمديد شراكتنا وأن نصبح الشريك الحصري لفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1". فمنذ بدء شراكتنا في عام 2022م، شهدنا الكثير من الإنجازات، بما في ذلك ثماني منصات تتويج هذا الموسم، ما يشير إلى مستقبلٍ مشرق لفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1". وتؤكد الاتفاقية، التي وُقعت اليوم، التزامنا طويل الأمد مع آستون مارتن، حيث يُمكن لخبرة أرامكو السعودية وتقنياتها أن تُسهم في تطوير سيارات فائقة الأداء، لا سيما مع تطوير الشركة لأنواع الوقود المتقدم وزيوت التشحيم".
من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1"، لورانس سترول: "نحن فخورون جدًا بمواصلة وتعزيز شراكتنا الناجحة مع أرامكو السعودية، وفي الواقع، نحظى معًا بعلاقة إستراتيجية ومهمة، ويُعد الدعم الذي ستقدمه الشركة للفريق خلال الأعوام الخمسة المقبلة، دليل على طموحنا المشترك. ومنذ عام 2022م تؤدي أرامكو السعودية دورًا مهمًا في مسيرة أستون مارتن للفورمولا 1، وبلا شك، ستصبح إسهاماتها أكثر أهمية خلال الأعوام المقبلة. ونعمل معًا على العديد من المبادرات الرئيسة، بما في ذلك تطوير الوقود المتقدم لعام 2026م، وعندما تبدأ شراكتنا مع وحدة الطاقة لشركة هوندا، فسيكون للخبرات التي تقدمها أرامكو السعودية ومنتجاتها دور حقيقي في أدائنا في حلبة السباق، وستمثّل قيمة كبيرة بالنسبة لنا في عددٍ من المجالات الأخرى، وخصوصًا لمجمعنا التقني الجديد لفريق آستون مارتن للسباقات".
وستواصل أرامكو السعودية وفريق "آستون مارتن أرامكو للفورمولا 1" العمل على مبادراتهما المشتركة في مجالات العلوم والتقنيات والهندسة والرياضيات (ستيم) والتي تهدف إلى إلهام جيل المستقبل من الفنيين والمهندسين والسائقين الشباب.

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