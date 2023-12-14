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السجن وغرامة 100.000 ريال لمواطن قام بمخالفة نظام مكافحة جرائم المعلوماتية

12/14/2023 2:20:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها بتوجيه الاتهام لمواطن قام بمخالفة نظام جرائم مكافحة المعلوماتية.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بنشر شائعات عبر حسابه الشخصي في أحد برامج التواصل الاجتماعي؛ لتضليل الناس وإثارة الشكوك بمعلومات مغلوطة وغير دقيقة تشكك في فعالية وسلامة إحدى المستحضرات الطبية المعتمدة من الجهات المختصة.
وبإيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بالسجن مدة (سنة)، وغرامة مالية قدرها (100،000) "مئة ألف ريال".
وأكدت النيابة العامة على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الفضاء المعلوماتي، وأن أي انتهاك له بممارسة سلوكيات آثمة من شأنها الجناية على المجتمع ونشر المعلومات المضللة، موجب للمساءلة الجزائية.

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