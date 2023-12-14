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انطلاق ملتقى الحكومة الرقمية 2023 الثلاثاء المقبل

12/14/2023 2:20:40 PM
(MENAFN- Al Watan) تنظم هيئة الحكومة الرقمية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين 19 و20 ديسمبر الجاري، النسخة الثانية من "ملتقى الحكومة الرقمية" تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء، ونخبة من الخبراء والمختصين وصنّاع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.
ويهدف الملتقى إلى إبراز إنجازات الجهات الحكومية، واستعراض قصص نجاحها، وتمكين أقطاب المجتمع الرقمي من اللقاء والتواصل، وتبادل الخبرات، وبناء الشراكات، إضافةً إلى مناقشة التحديات والتوجهات المستقبلية للحكومة الرقمية، وبحث أفضل الممارسات التقنية الحديثة، والاطلاع على الفرص الاستثمارية في المملكة.
وأوضح معالي محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الثانية يأتي امتداداً للنجاح الكبير الذي تحقق في نسخته الأولى 2022؛ لاستكمال الجهود والاحتفاء بنجاحات الجهات الحكومية المتسارعة والمتقدمة، وإبراز إنجازاتها، وتحفيز تبني أفضل المعايير العالمية للحكومة الرقمية، وتقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وفعالية تحقق رضا المستفيدين وتُحسّن جودة الحياة.
وسيشهد الملتقى عقد جلسات حوارية تجمع عددًا من أصحاب السمو والمعالي، وعدداً من ورش العمل في مجال التحول الرقمي، إلى جانب إطلاق المنتجات والخدمات الرقمية الجديدة، والإعلان عن الفائزين بجائزة الحكومة الرقمية في المملكة في نسختها الثانية، والفائزين بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها الخامسة. وسيتضمن الملتقى الإعلان عن نتائج قياس التحول الرقمي 2023، الذي يهدف إلى تحسين أداء وفاعلية الجهات الحكومية لتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقدم المملكة في المؤشرات الدولية، وفق برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030. يذكر أنه سيصاحب الملتقى إقامة معرض السعودية الرقمية؛ لاستعراض أبرز الخدمات والمنتجات الرقمية التي يقدمها القطاع الخاص، بما ينسجم مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية نحو أفق رقمي واعد.

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