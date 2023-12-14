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مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ27 لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة

12/14/2023 2:20:40 PM
(MENAFN- Al Watan) غادرت الرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 27 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها سيارتي إسعاف، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
مما يذكر أن 14 سيارة إسعاف دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح الحدودي متضمنة التجهيزات الطبية الأساسية. ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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