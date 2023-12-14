مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الـ27 لمساعدة الفلسطينيين في قطاع غزة

(MENAFN
- Al Watan) غادرت الرياض اليوم الطائرة الإغاثية السعودية الـ 27 متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة، حيث تحمل على متنها سيارتي إسعاف، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
مما يذكر أن 14 سيارة إسعاف دخلت إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح الحدودي متضمنة التجهيزات الطبية الأساسية. ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.
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