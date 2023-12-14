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وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الإيطالي

12/14/2023 2:20:40 PM
(MENAFN- Al Watan) عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية بجمهورية إيطاليا ماتيو بيانتدوزي، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض. وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وشهدت جلسة المباحثات توقيع خطة تعاون لعدد من المبادرات والمشروعات بين وزارتي الداخلية في البلدين.
حضر جلسة المباحثات، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة، فيما حضر من الجانب الإيطالي سفير الجمهورية الإيطالية لدى المملكة روبيرتو كانتوني، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية الإيطالية.

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