وزير الداخلية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الإيطالي

(MENAFN
- Al Watan) عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية بجمهورية إيطاليا ماتيو بيانتدوزي، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض. وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وشهدت جلسة المباحثات توقيع خطة تعاون لعدد من المبادرات والمشروعات بين وزارتي الداخلية في البلدين.
حضر جلسة المباحثات، مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة، فيما حضر من الجانب الإيطالي سفير الجمهورية الإيطالية لدى المملكة روبيرتو كانتوني، وعدد من المسؤولين في وزارة الداخلية الإيطالية.
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