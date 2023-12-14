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إطلاق النسخة الأولى من مسابقة كأس العلا للصقور

12/14/2023 2:20:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا ونادي الصقور السعودي عن إطلاق النسخة الأولى من مسابقة كأس العلا للصقور، في الفترة من 28 ديسمبر 2023 ولغاية 5 يناير 2024 في قرية مغيراء للرياضات الأصيلة بالعلا. ويمثل إطلاق هذه المسابقة البارزة خطوةً أولى في سلسلة من فعاليات الرياضات التراثية التي تهدف إلى تعزيز موروث الصقارة العريق في شبه الجزيرة العربية لسكان وزوار العلا.
وقد تم تخصيص مجموع جوائز مالية يصل إلى 60 مليون ريال سعودي وهي الأكبر على الإطلاق في تاريخ سباقات الصقور، موزعة على مسارات مختلفة تشمل مسابقتي الملواح والمزاين.
وتنطلق فعاليات مسابقة الملواح يومياً من 28 ديسمبر 2023 ولغاية 5 يناير 2024؛ بدءاً من 8:00 صباحاً وقد تستمر حسب جدول الأشواط حتى 5:00 عصراً، بينما يكون محبي التجارب المميزة على موعد مع مسابقة المزاين لاختيار أجمل صقر من 2 ولغاية 4 يناير 2024؛ بدءاً من 8:00 مساء حتى 10:00 ليلاً.
وصرح نائب الرئيس لقطاع إدارة وتسويق الوجهات السياحية في الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، رامي المُعلم: "تمتد جذور الصقارة عميقاً في تراث المنطقة. ونحتفي من خلال مسابقة كأس العلا للصقور بتقاليدنا الأصيلة، حيث نؤكد التزامنا بالحفاظ على هويتنا العريقة وإظهارها بأفضل صورة أمام العالم. كما نسعى لتقديم تجربة فريدة من نوعها لسكان العلا والضيوف على حدٍ سواء".
وأضاف المعلم: "تُظهِر السباقات العلاقة الفريدة بين البشر والحيوانات بطريقة مبتكرة، مع التركيز على الجانب الثقافي ضمن محيط العلا النابض بالحياة، حيث ترتكز رؤيتنا على تطوير قطاع الرياضات الأصيلة، التي تجسد عراقتنا وفخرنا".
وقال المتحدث الرسمي لنادي الصقور السعودي، وليد الطويل: "يسرنا التعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا لإطلاق النسخة الأولى من مسابقة كأس العلا للصقور، وتسليط الضوء على هذا الموروث الفريد أمام العالم أجمع. وتحظى الصقارة؛ ولا سيما سباق الصقور؛ بمكانة مميزة في تراث المملكة العربية السعودية، حيث تمثل نقطة تلاقي بين الماضي والحاضر وتعكس عمق العلاقة بين البشر والصقر. ونتطلع لملاقاة ضيوفنا في العلا لنقدم لهم مجموعة من أروع التجارب والفعاليات التنافسية المذهلة".
ويستعرض الصقارون، من خلال سباق الصقور (الملواح)، التقنيات التي يستخدمونها في هذا النوع من السباقات، حيث تظهر العُلاقة الوثيقة بين الصقور وأصحابها. كما تسلط الفعالية الضوء حول كيفية استجابة الصقور لأوامر الصقارين إلى جانب طرق التواصل فيما بينهم. أما مسابقة المزاين فتهدف لإختيار أجمل صقر ضمن العديد من السلالات المشاركة. وسيكون الضيوف على موعد مع مسابقات تحمل الكثير من الأجواء التنافسية التي تجسد مفاهيم المهارة والتفاني والتميز في عالم الصقارة.
وتحتفي كأس العلا للصقور بالهوية العربية لهذه الهواية العريقة، حيث تشهد مشاركة عدد كبير من الصقارين من العديد من الدول الخليجية والعربية، بينما تعزز المشاركة العالمية في هذه المسابقة مكانة الصقارة على الساحة الدولية. وتزيد الجائزة المالية الضخمة من جاذبية المسابقة المنتظرة، ما يعكس التقدير والاهتمام الكبير لهذه الهواية على مستوى المنطقة. وتحتضن قرية المغيراء للرياضات الأصيلة بالعلا فعاليات كأس العلا للصقور مع مجموعة متنوعة من الأنشطة المميزة، ما يعد المشاركين والضيوف بتجربة استثنائية لا تنسى.
ويندرج كأس العلا للصقور ضمن تقويم فعاليات ومهرجانات لحظات العلا والتي تتضمن العديد من الفعاليات الرياضية الأخرى مثل بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل وكأس العلا للهجن؛ إلى جانب سباق لهيب العلا وسباق درب العلا؛ بالإضافة لبطولة ريتشارد ميل العلا لبولو الصحراء؛ وبطولة العلا الدولية لالتقاط الأوتاد باللباس الرياضي التقليدي وكأس العالم للرماية من على ظهر الخيل في العلا .

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