النصر والهلال ضمن الأعلى بحثا عالميا

(MENAFN
- Al Watan) أصدرت شركة محرك البحث ((قوقل)) عدة قوائم عالمية ومحلية في مجالات مختلفة ومتنوعة، تتضمن كل قائمة 10 مراكز تتصدر البحث العالمي.
وشهدت قائمة مؤشرات البحث لـ((الفرق الرياضية)) على مستوى العالم وجود نادي النصر السعودي لكرة القدم في المركز الثالث ضمن الأعلى بحثًا عالميًا، حيث بلغت ذروة البحث مطلع يناير من 2023، وكانت ((الصومال)) تتصدر المناطق الأعلى بحثًا عن اسم النادي.
فيما جاء نادي الهلال السعودي لكرة القدم في المركز السابع عالميًا، وبلغت ذروة البحث أغسطس العام الجاري، وكانت مملكة ((البحرين)) تتصدر قائمة المناطق الأعلى بحثًا عن اسم النادي.
المركز الأول والثاني
استحوذ النادي الأمريكي إنتر ميامي لكرة القدم على المركز الأول في قائمة ((الفرق الرياضية)) الأعلى بحثًا حول العالم، وبلغت ذروة البحث أغسطس هذا العام، وتصدرت منطقة ((هايتي)) قائمة المناطق الأكثر بحثًا.
في حين احتل نادي لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة المركز الثاني في القائمة، وبلغت ذروة البحث مايو، وتصدرت ((جزر البهاما)) قائمة المناطق الأكثر بحثُا.
قائمة المناسبات والفعاليات المحلية
على الصعيد المحلي تواجد الدوري السعودي للمحترفين في المركز الأول على مستوى المملكة العربية السعودية في قائمة المناسبات والفعاليات المحلية الأكثر بحثًا، وتصدرت ((جازان)) قائمة المناطق الأكثر بحثًا عن الدوري السعودي للمحترفين.
وحل كأس العرب للأندية الأبطال المركز الثاني مباشرة، وتصدرت ((منطقة عسير)) قائمة المناطق الأعلى بحثًا.
وفي المركز التاسع حلت بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتصدرت ((جازان)) مجددًا قائمة المناطق الأكثر بحثًا عن البطولة.
قائمة الشخصيات محليًا
شهدت قائمة الشخصيات الأكثر بحثًا داخل المملكة العربية السعودية اكتساحًا من لاعبي الأندية، تحديدًا نادي الهلال السعودي، حيث تواجد اللاعب ((ألكسندر ميتروفيتش)) في المركز الأول، يليه لاعب الاتحاد ((كريم بنزيما)) في المركز الثاني، وفي المركز الثالث لاعب الهلال ((سافيتش))، وتواجد لاعبو الهلال ((روبن نيفيز)) في المركز الخامس، و((كاليدو كوليبالي)) المركز السادس، و((مالكوم)) في المركز السابع، و((حسان تمبكتي)) في المركز الثامن.
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