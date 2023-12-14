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النصر والهلال ضمن الأعلى بحثا عالميا

12/14/2023 2:20:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أصدرت شركة محرك البحث ((قوقل)) عدة قوائم عالمية ومحلية في مجالات مختلفة ومتنوعة، تتضمن كل قائمة 10 مراكز تتصدر البحث العالمي.
وشهدت قائمة مؤشرات البحث لـ((الفرق الرياضية)) على مستوى العالم وجود نادي النصر السعودي لكرة القدم في المركز الثالث ضمن الأعلى بحثًا عالميًا، حيث بلغت ذروة البحث مطلع يناير من 2023، وكانت ((الصومال)) تتصدر المناطق الأعلى بحثًا عن اسم النادي.
فيما جاء نادي الهلال السعودي لكرة القدم في المركز السابع عالميًا، وبلغت ذروة البحث أغسطس العام الجاري، وكانت مملكة ((البحرين)) تتصدر قائمة المناطق الأعلى بحثًا عن اسم النادي.
المركز الأول والثاني
استحوذ النادي الأمريكي إنتر ميامي لكرة القدم على المركز الأول في قائمة ((الفرق الرياضية)) الأعلى بحثًا حول العالم، وبلغت ذروة البحث أغسطس هذا العام، وتصدرت منطقة ((هايتي)) قائمة المناطق الأكثر بحثًا.
في حين احتل نادي لوس أنجلوس ليكرز لكرة السلة المركز الثاني في القائمة، وبلغت ذروة البحث مايو، وتصدرت ((جزر البهاما)) قائمة المناطق الأكثر بحثُا.
قائمة المناسبات والفعاليات المحلية
على الصعيد المحلي تواجد الدوري السعودي للمحترفين في المركز الأول على مستوى المملكة العربية السعودية في قائمة المناسبات والفعاليات المحلية الأكثر بحثًا، وتصدرت ((جازان)) قائمة المناطق الأكثر بحثًا عن الدوري السعودي للمحترفين.
وحل كأس العرب للأندية الأبطال المركز الثاني مباشرة، وتصدرت ((منطقة عسير)) قائمة المناطق الأعلى بحثًا.
وفي المركز التاسع حلت بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وتصدرت ((جازان)) مجددًا قائمة المناطق الأكثر بحثًا عن البطولة.
قائمة الشخصيات محليًا
شهدت قائمة الشخصيات الأكثر بحثًا داخل المملكة العربية السعودية اكتساحًا من لاعبي الأندية، تحديدًا نادي الهلال السعودي، حيث تواجد اللاعب ((ألكسندر ميتروفيتش)) في المركز الأول، يليه لاعب الاتحاد ((كريم بنزيما)) في المركز الثاني، وفي المركز الثالث لاعب الهلال ((سافيتش))، وتواجد لاعبو الهلال ((روبن نيفيز)) في المركز الخامس، و((كاليدو كوليبالي)) المركز السادس، و((مالكوم)) في المركز السابع، و((حسان تمبكتي)) في المركز الثامن.

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