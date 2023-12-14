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روح السعودية تطلق حملة ترويجية عبر خرائط“ياندكس” الروسية

12/14/2023 2:20:39 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت“روح السعودية” حملة ترويجية دولية هي الأولى من نوعها مع“ياندكس”؛ وهي الشركة الرائدة بمجال التكنولوجيا في روسيا؛ من أجل تعزيز مكانة السعودية كوجهة سياحية على المستوى العالمي بشكل عام؛ وما تقدمه للجمهور الروسي بشكل خاص. وتستهدف الهيئة السعودية للسياحة عبر“روح السعودية” الهوية الرسمية للسياحة السعودية؛ الوصول إلى مزيد من الشرائح حول العالم؛ عبر حملاتها الترويجية داخل وخارج الحدود، وشراكاتها الاستراتيجية الدولية؛ وآخرها الشراكة المثمرة مع“ياندكس”. وتنُشئ هذه الشراكة تجربة افتراضية فريدة من نوعها؛ على خرائط“ياندكس” يتفاعل من خلالها الجمهور الروسي مع أهم الفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية داخل السعودية؛ مثل موسم الرياض ومهرجان ساوندستورم الشهير؛ أكبر مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط، إضافة للعديد من الأنشطة المدرجة في تقويم الفعاليات حول المملكة عبر " روح السعودية ".وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الهيئة السعودية للسياحة؛ للترويج للسياحة السعودية، واستهداف شرائح أكبر من الأسواق العالمية المستهدفة؛ بهدف الوصول إلى 150 مليون زيارة سنوياً بحلول العام 2030، إضافة لرفع مستوى وعي المسافر الروسي بالسعودية؛ كوجهة سياحية عالمية ومثالية؛ وتقديم معلومات تفصيلية عن سلاسة وسهولة القدوم إلى المملكة؛ عبر التأشيرات الالكترونية المتنوعة، والرحلات المباشرة والباقات المميزة والمعلومات المتوفرة، و الأنشطة المتنوعة.

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