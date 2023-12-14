روح السعودية تطلق حملة ترويجية عبر خرائط“ياندكس” الروسية

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت“روح السعودية” حملة ترويجية دولية هي الأولى من نوعها مع“ياندكس”؛ وهي الشركة الرائدة بمجال التكنولوجيا في روسيا؛ من أجل تعزيز مكانة السعودية كوجهة سياحية على المستوى العالمي بشكل عام؛ وما تقدمه للجمهور الروسي بشكل خاص. وتستهدف الهيئة السعودية للسياحة عبر“روح السعودية” الهوية الرسمية للسياحة السعودية؛ الوصول إلى مزيد من الشرائح حول العالم؛ عبر حملاتها الترويجية داخل وخارج الحدود، وشراكاتها الاستراتيجية الدولية؛ وآخرها الشراكة المثمرة مع“ياندكس”. وتنُشئ هذه الشراكة تجربة افتراضية فريدة من نوعها؛ على خرائط“ياندكس” يتفاعل من خلالها الجمهور الروسي مع أهم الفعاليات السياحية والترفيهية والثقافية داخل السعودية؛ مثل موسم الرياض ومهرجان ساوندستورم الشهير؛ أكبر مهرجان موسيقي في الشرق الأوسط، إضافة للعديد من الأنشطة المدرجة في تقويم الفعاليات حول المملكة عبر " روح السعودية ".وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الهيئة السعودية للسياحة؛ للترويج للسياحة السعودية، واستهداف شرائح أكبر من الأسواق العالمية المستهدفة؛ بهدف الوصول إلى 150 مليون زيارة سنوياً بحلول العام 2030، إضافة لرفع مستوى وعي المسافر الروسي بالسعودية؛ كوجهة سياحية عالمية ومثالية؛ وتقديم معلومات تفصيلية عن سلاسة وسهولة القدوم إلى المملكة؛ عبر التأشيرات الالكترونية المتنوعة، والرحلات المباشرة والباقات المميزة والمعلومات المتوفرة، و الأنشطة المتنوعة.
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