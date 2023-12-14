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أراد قتل صرصور واحد ففجر شقته

12/14/2023 2:20:39 PM
(MENAFN- Al Watan) اشتعلت النيران في شقة بـ كوماموتو اليابانية بعد أن قام رجل بحماسة شديدة باستخدم مبيد حشري لقتل صرصور، وقالت الشرطة لصحيفة ماينيتشي شيمبون إن الرجل البالغ من العمر 54 عاما قام برش الكثير من المبيدات الحشرية في محاولته للقضاء على الصرصور. وذكرت الصحيفة أن الانفجار الناتج أدى إلى تحطيم نافذة الشرفة وإصابة الرجل بجروح طفيفة. وأضاف التقرير أن الشرطة حددت آثار حروق بالقرب من طاولة التدفئة. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها انفجار بعد قيام شخص ما برش مبيد حشري.
وفقًا للمركز الوطني لشؤون المستهلك في اليابان، كانت هناك عدة تقارير عن انفجارات حدثت لنفس الأسباب بسبب رش المبيدات الحشرية بالقرب من منافذ الكهرباء. وكتب الأستاذ الفخري لعلم الحشرات بجامعة فلوريدا، فيليب كوهلر، في منشور للجامعة في يناير 2022:“قد يكون استخدام الرش السائل في مناطق معينة خطيرًا للغاية”، وتابع:“على سبيل المثال، تشكل المنافذ الكهربائية أو المحركات أو الأسلاك المكشوفة تهديدًا محتملاً بالصدمة الكهربائية للأشخاص الذين يستخدمون بخاخات المبيدات الحشرية ذات الأساس المائي. وقد تؤدي الأضواء التجريبية ولهب الغاز المنبعث من السخانات والأجهزة إلى إشعال المبيدات الحشرية القابلة للاشتعال”.

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