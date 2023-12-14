أراد قتل صرصور واحد ففجر شقته

(MENAFN
- Al Watan) اشتعلت النيران في شقة بـ كوماموتو اليابانية بعد أن قام رجل بحماسة شديدة باستخدم مبيد حشري لقتل صرصور، وقالت الشرطة لصحيفة ماينيتشي شيمبون إن الرجل البالغ من العمر 54 عاما قام برش الكثير من المبيدات الحشرية في محاولته للقضاء على الصرصور. وذكرت الصحيفة أن الانفجار الناتج أدى إلى تحطيم نافذة الشرفة وإصابة الرجل بجروح طفيفة. وأضاف التقرير أن الشرطة حددت آثار حروق بالقرب من طاولة التدفئة. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها انفجار بعد قيام شخص ما برش مبيد حشري.
وفقًا للمركز الوطني لشؤون المستهلك في اليابان، كانت هناك عدة تقارير عن انفجارات حدثت لنفس الأسباب بسبب رش المبيدات الحشرية بالقرب من منافذ الكهرباء. وكتب الأستاذ الفخري لعلم الحشرات بجامعة فلوريدا، فيليب كوهلر، في منشور للجامعة في يناير 2022:“قد يكون استخدام الرش السائل في مناطق معينة خطيرًا للغاية”، وتابع:“على سبيل المثال، تشكل المنافذ الكهربائية أو المحركات أو الأسلاك المكشوفة تهديدًا محتملاً بالصدمة الكهربائية للأشخاص الذين يستخدمون بخاخات المبيدات الحشرية ذات الأساس المائي. وقد تؤدي الأضواء التجريبية ولهب الغاز المنبعث من السخانات والأجهزة إلى إشعال المبيدات الحشرية القابلة للاشتعال”.
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