غارات وقصف إسرائيلي مكثف على بلدات الجنوب اللبناني

غارات وقصف إسرائيلي مكثف على بلدات الجنوب اللبناني
التاريخ
12/14/2023 2:19:10 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN/شن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات وقصف مكثف، استهدف القرى والبلدات في جنوب لبنان.
وشنت الطائرات الحربية والمسيرات الاسرائيلية غارات عنيفة على بلدات عيتا الشعب والجبين، كما استهدفت المدفعية والقذائف الفوسفورية الأحياء السكنية في بلدات: يارين، وطيرحرفا، وحولا، وبليدا، ومركبا، وميس الجبل، وشيحين، ومروحين، وعيتا الشعب، والخيام.
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