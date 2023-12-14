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غارات وقصف إسرائيلي مكثف على بلدات الجنوب اللبناني

12/14/2023 2:19:10 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN/شن الطيران الحربي الإسرائيلي، سلسلة غارات وقصف مكثف، استهدف القرى والبلدات في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية والمسيرات الاسرائيلية غارات عنيفة على بلدات عيتا الشعب والجبين، كما استهدفت المدفعية والقذائف الفوسفورية الأحياء السكنية في بلدات: يارين، وطيرحرفا، وحولا، وبليدا، ومركبا، وميس الجبل، وشيحين، ومروحين، وعيتا الشعب، والخيام.


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