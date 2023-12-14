غارات وقصف إسرائيلي مكثف على بلدات الجنوب اللبناني

وشنت الطائرات الحربية والمسيرات الاسرائيلية غارات عنيفة على بلدات عيتا الشعب والجبين، كما استهدفت المدفعية والقذائف الفوسفورية الأحياء السكنية في بلدات: يارين، وطيرحرفا، وحولا، وبليدا، ومركبا، وميس الجبل، وشيحين، ومروحين، وعيتا الشعب، والخيام.

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