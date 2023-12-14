الهلال الأحمر: فقدنا الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة وبطواقمنا العاملة هناك كافة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم الخميس، بأنها فقدت الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة، وبطواقمها العاملة هناك كافة، في ظل قطع سلطات الاحتلال لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت بشكل كامل، للمرة الخامسة منذ بداية العدوان.
وأعربت الجمعية، في بيان لها، عن قلقها على سلامة طواقمها العاملة في القطاع، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل على مدار الساعة.
وقالت: "نشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتها الإسعافية، لا سيما أن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين".
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