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الهلال الأحمر: فقدنا الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة وبطواقمنا العاملة هناك كافة

12/14/2023 2:19:09 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم الخميس، بأنها فقدت الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة، وبطواقمها العاملة هناك كافة، في ظل قطع سلطات الاحتلال لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت بشكل كامل، للمرة الخامسة منذ بداية العدوان.

وأعربت الجمعية، في بيان لها، عن قلقها على سلامة طواقمها العاملة في القطاع، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي العنيف المتواصل على مدار الساعة.

وقالت: "نشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتها الإسعافية، لا سيما أن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين".


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