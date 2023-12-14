اتحاد كرة القدم: 85 شهيدا من الأسرة الرياضية بينهم 55 بكرة القدم

وأصدر الاتحاد تقريرا شاملا، اليوم الخميس، أشار فيه إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت في عدوانها المتواصل على محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، الرياضيين الفلسطينيين والمنشآت الرياضية، لا سيما لاعبي الكرة، وأركان اللعبة من رؤساء أندية وإداريين وحكام وغيرهم.

وبحسب التقرير، فإن شهداء كرة القدم هم 18 طفلا، و37 شابا، بينهم شهيدان في الضفة الغربي، إضافة إلى إصابة 4 لاعبين في قطاع غزة.

وأوضح أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير 9 منشآت رياضية، بواقع 4 في الضفة، و5 في قطاع غزة.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 رياضيين بالضفة، أما في قطاع غزة، فالعدد غير نهائي في ظل أعداد المفقودين هناك.

تقرير حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق رياضة كرة القدم في المحافظات الجنوبية والشمالية.