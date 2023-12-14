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اتحاد كرة القدم: 85 شهيدا من الأسرة الرياضية بينهم 55 بكرة القدم

12/14/2023 2:19:09 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN/قال الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إنه وثق في الفترة الواقعة ما بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر، وحتى 6 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، استشهاد 85 مواطنا من الأسرة الرياضية، منهم 55 شهيدا بكرة القدم، و30 شهيدا في الألعاب الأخرى.

وأصدر الاتحاد تقريرا شاملا، اليوم الخميس، أشار فيه إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت في عدوانها المتواصل على محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، الرياضيين الفلسطينيين والمنشآت الرياضية، لا سيما لاعبي الكرة، وأركان اللعبة من رؤساء أندية وإداريين وحكام وغيرهم.

وبحسب التقرير، فإن شهداء كرة القدم هم 18 طفلا، و37 شابا، بينهم شهيدان في الضفة الغربي، إضافة إلى إصابة 4 لاعبين في قطاع غزة.

وأوضح أن القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير 9 منشآت رياضية، بواقع 4 في الضفة، و5 في قطاع غزة.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 رياضيين بالضفة، أما في قطاع غزة، فالعدد غير نهائي في ظل أعداد المفقودين هناك.

تقرير حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق رياضة كرة القدم في المحافظات الجنوبية والشمالية.

من الفترة (7-10) ولغاية (6/12)2023

ملاحظات

عدد المعتقلين

تدمير المنشآت

عدد الاصابات

عدد الشهداء

العدد ليس نهائياً في ظل المفقودين، وقلة المصادر.

3 في الضفة الغربية

9

4 (الضفة)
5 (قطاع غزة)

4 (القطاع)

55

(18 طفلاً)


(37 شاباً)

2 (الضفة)


قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم السبت الموافق (7/10/2023) باستهداف الرياضة الفلسطينية بشكل عشوائي ومُمنهج، وذلك في المحافظات الشمالية والجنوبية، والتي أخذت عدة أشكال وطوابع بين استهداف الرياضيين والمنشآت والمرافق الرياضية، ومنها:

المحافظات الشمالية:

اعتقال رئيس نادي شباب العيزرية-عطا جابر.

اعتقال الأخويين عيسى ومحمد علي-نادي بيت أمر.

تدمير حافلة (باص) نادي شباب مخيم طولكرم.

استهداف مقر نادي مركز شباب مخيم جنين وإلحاق بعض الاضرار فيه.

استهداف مقر نادي مركز شباب مخيم نور شمس-تدمير بشكل كلي.

استهداف حافلة نادي مخيم طولكرم الرياضي.

رأفت عقل- نادي شباب جنين.

عبدلله أبو الهيجا- نادي اليامون.

المحافظات الجنوبية:

استهداف ملعب غزة الدولي.

استهداف نادي بيت لاهيا.

استهداف ملعب بيت حانون.

استهداف ملعب UNDP
في رفح، FIFA.

ملعب فلسطين- غزة.

شهداء الحركة الرياضية منذ أحداث حرب 7/10/2023 في المحافظات الجنوبية:-

يحيى منهل- مدرب كرة قدم.

محمود– مدرب كرة قدم، نادي رفح.

رشيد دبور- لاعب المنتخب الفلسطيني الأول.

إصابة اللاعب محمد الرخاوي- نادي شباب رفح.

محمود الريفي- نجم رياضي.

نادر أبو يوسف- المشرف الرياضي، نادي خدمات النصيرات.

براء مدحت الضيف، لاعب أكاديمية نادي خدمات خانيونس.

هيثم العرعير- نادي الشجاعية.

محمد الغزلي- نادي الصداقة.

عماد حجازي- اكاديمية سكور.

محمد حجازي- اكاديمية سكور.

وجيه أبو زايد- نادي شباب رفح.

شادي صباح- اتحاد دير البلح.

محمد حسونة- نادي الزوايدة الرياضية.

عمر الكيلاني- حكم.

محمد الطويل- اتحاد دير البلح.

أسامة أبو نهار- نادي طولكرم.

محمود قنن- اكاديمية خانيونس.

محمد المقيد.

احمد أبو زايد- رئيس نادي شباب الزوايدة.

نظير النشاش- خدمات البريج.

عماد حمدان- نادي رفح.

طلعت طباسي- اداري.

عبدلله الصوفي- نادي شباب رفح.

محمد أبو دان-اكاديمية هلال غزة.

محمود أبو دان-اكاديمية هلال غزة.

فتحي اسعيفان-اكاديمية المحترفين.

عبد القادر رامي-اكاديمية السامبا.

احمد الفرا-اكاديمية القلعة.

محمود أبو سليمة-اكاديمية سكور.

حمادة مخيمر-مستار قانوني رياضي.

عبدلله أبو سنيمة-اكاديمة سكور.

عبد الرحمن العقاد-خدمات البريج.

رائد بارود-اداري في نادي الصداقة.

أحمد عوض-لاعب منتخب فلسطين، قصار القامة.

باسم طاهر-اداري في نادي المجمع الإسلامي.

رشدي عيد-نادي شباب الزوايدة.

محمد زياد-خدمات النصيرات.

طارق الهور-خدمات النصيرات.

محمد عوض النجار-حكم.

سعيد الكرد-مدرب خدمات رفح، النصيرات. (إصابة)

أحمد رباح-خدمات المغازي.

محمود الخطيب-إصابة-شباب رفح.

كمال خطاب-اكاديمية السامبا.

عبدلله الصوفي-لاعب المنتخب الفلسطيني الأول-إصابة.

باسل مشمش-نادي الزوايده.

رشدي عيد-لاعب سابق.

محمد حمدان-المجمع الإسلامي.

موسى البرش-نادي نماء الرياضي.

عدي عبدلله-نادي الصداقة.

عثمان أبو سخيله-نادي السكه-فقد جميع عائلته.

يوسف داوود-نادي خدمات رفح.

يوسف سالم-نادي شباب جباليا.

عبد الحميد القرناوي-مصور رياضي في القطاع.

محمود عفانة-مدرب.

باسل الأشقر-لاعب نادي الامعري، قصف منزله واستشهاد عائلته.

مصطفى عبد الجليل أبو عطوان، مدرب ومحلل رياضي.


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