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إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

12/14/2023 2:19:09 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال اللأحمر، أحمد جبريل، بأن شابا (27 عاما) أصيب برصاص الاحتلال في البطن، خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيتا، نقل إثرها للمستشفى.


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