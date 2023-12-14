إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيتا جنوب نابلس
التاريخ
12/14/2023 2:19:09 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، في بلدة بيتا، جنوب نابلس.
وأفاد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال اللأحمر، أحمد جبريل، بأن شابا (27 عاما) أصيب برصاص الاحتلال في البطن، خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة بيتا، نقل إثرها للمستشفى.
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