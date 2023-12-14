انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت وسط وجنوب قطاع غزة بسبب العدوان الإسرائيلي

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد أعلنت أنها فقدت الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة، وبطواقمها العاملة هناك كافة، في ظل قطع سلطات الاحتلال لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت بشكل كامل، للمرة الخامسة منذ بداية العدوان.

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