PNN فيديو : اكدوا اهمية الاعلام لحماية المناخ : صحفيون عرب يشاركون ب CUP 28

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- Palestine News Network )
دبي / PNN/ شارك مجموعة من الصحفيين العرب من وسائل اعلامية مستقلة في الاردن وفلسطين والعراق ولبنان في فعاليات مؤتمر المناخ CUP 28 في اطار مشروع بدعم من برنامج قريب و هو برنامجإقليمي تموله الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وتنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية CFI في اطار السعي لتعزيز وسائل الاعلام في الدول العربية وتنمية قدراتها لمتابعة جوانب البيئة والمناخ.
ومع انتهاء فعاليات قمة المناخ عبر الصحفيون العرب من الدول المذكورة عن سعادتهم بهذه المشاركة التي فتحت امامهم فرص للتعرف بتفاصيل قمة المناخ وبرامجها المتعددة مما يفتح المجال امامهم للتعرف على قضايا وتفاصيل المؤتمر وانعكاساتها على بلدانهم من جهة وامكانية مساهمتهم في نقل واقع بلدانهم عبراسئلتهم للمشاركين في فعاليات المؤتمر هذا الى جانب نقل تفاصيل الورشات واللقاءات والمفاوضات لمجتمعاتهم.
وقالت استبرق الزبيدي رئيسة تحرير منصة شرق العراق ان تجربتها الاولى بقمة المناخ العالمية فتح الافق الواسعة امامها لا سيما انها المرة الاولى التي تفتتح بلادها جناحا في المؤتمر حيث جرت انشطة ًومفاوضات متعددة ستنعكس ايجابا على بلادها حيث ان العراق هو الخامس عالميا من حيث التاثر بتغير المناخ مشددة على اهمية العمل على تطوير العمل في هذا المجال.
من ناحيتها قالت شفاء القضاة وهي صحفية من الاردن انها المرة الاولى التي تشارك فيها بالقمة حيث
تساهم بالتعريف بقضايا المناخ حيث لم تكن تعرف تفاصيل ومصطلحات وقضايا مناخية سابقة لكنهااليوم وبعد هذه المشاركة اصبحت قادرة على نقل الصورة.
واشارت القضاة الى ان هناك الكثير من الجهود تبذل من اجل تحقيق العدالة البيئة للمناخ مشددة علىاهمية فهم المجتمعات ومنها العربية لفهم المخاطر التي تحدق بالمناخ والكرة الارضية كونها تهم الجميعواساس لاستمرار الحياة لنا جميعا.
بدوره يقول الصحفي العراقي محمد الباسم وهو صحفي في موقع يلا في العراق ان هذه المشاركة فتحتالفرصة له ولزملائه من اجل متابعة عمل الوفد العراقي ومفاوضاته مع عدد من الدول حيث يعاني العراق من ازمة المناخ وهو من اكثر الدول معاناة لاسباب عديدة.
كما اشار الباسم ان المشاركة في قمة المناخ ساعدتهم على بلورة افكار لاعداد تقارير وقصص عن المناخ من اجل تقديمها للمجتمع العراقي والعربي.
الصحفية السورية زينة ابو شهلا قالت ان وجود مجموعة من الصحفيين العرب في هذا المؤتمر الدوليفرصة مهمة لنقل معاناة بلدانا جراء التغيير المناخي خصوصا لطاولات المفاوضات واخر التحديثاتالدولية حول قضايا المناخ.
كما اشارت الى انها فرصة للتجمع والتعاون وتبادل التقارير والخبرات لا سيما ان هناك تشابه في واقعالبلدان العربية وهناك قضايا مشتركة في كافة المجالات.
اما الصحفي العراقي دولفان بريفاير مؤسسة لشبكة التحقيقات الاستقصائية في العراق فقد قال انهيعتقد ان المشاركة للصحفيين المستقلين في قمة المناخ له اهمية كبيرة كون هذه المشاركة تفتح الافق امامالصحفيين لطرح قضايا لا ترغب بعض الدول في طرحها مثل موضوع الوقود الاحفوري وتأثير الانبعاثات الحرارية حيث ان هناك بعض الدول لا تريد فتح هذه الملفات طبقا لمصالحها.
و من لبنان يقول الصحفي كارم منذر وهو صحفي متخصص في انتاج القصص والافلام التلفزيونية انمشاركة الصحفيين المستقلين في المؤتمر هو التعرف على تفاصيل المؤتمر والقضايا التي يتم مناقشتهاكما انه فرصة للتعرف على خبراء ومختصين في قضايا المناخ حيث تسهل عليهم هذه المعرفة التواصل والعمل.
فلسطينيا تقول الصحفية جلاء ابو عرب من موقع دوز ان مشاركة وفد اعلامي صحفي مكون من دوزوشبكة PNN له اثار جيدة على العمل والتغطية الاخبارية هذا العام حيث تعودنا ان تكون المشاركةرسمية في الاعوام السابقة لكن وجودنا اعطى الفرصة للانتباه حول قضايا عديدة لما تعانيه البيئة والمناخي بفلسطين.
وشددت ابو عرب على ان المؤتمر ساهم بتعزيز علاقاتهم كصحفيين ومسؤولين فلسطينيين من اجل مناقشة قضايا مناخية وبيئية من خلال انشطة نظمتها سلطة جودة البيئة الفلسطينية.
وفي المضمون يرى الصحفيين ان هذه المشاركة لربما تكون فرصة هامة لتشكيل شبكة اعلاميين عربمستقلة من اجل العمل ومتابعة قضايا المناخ
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