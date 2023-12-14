PNN فيديو : اكدوا اهمية الاعلام لحماية المناخ : صحفيون عرب يشاركون ب CUP 28

MENAFN - Palestine News Network ) دبي / PNN/ شارك مجموعة من الصحفيين العرب من وسائل اعلامية مستقلة في الاردن وفلسطين والعراق ولبنان في فعاليات مؤتمر المناخ CUP 28 في اطار مشروع بدعم من برنامج قريب و هو برنامجإقليمي تموله الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وتنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية CFI في اطار السعي لتعزيز وسائل الاعلام في الدول العربية وتنمية قدراتها لمتابعة جوانب البيئة والمناخ.

ومع انتهاء فعاليات قمة المناخ عبر الصحفيون العرب من الدول المذكورة عن سعادتهم بهذه المشاركة التي فتحت امامهم فرص للتعرف بتفاصيل قمة المناخ وبرامجها المتعددة مما يفتح المجال امامهم للتعرف على قضايا وتفاصيل المؤتمر وانعكاساتها على بلدانهم من جهة وامكانية مساهمتهم في نقل واقع بلدانهم عبراسئلتهم للمشاركين في فعاليات المؤتمر هذا الى جانب نقل تفاصيل الورشات واللقاءات والمفاوضات لمجتمعاتهم.

وقالت استبرق الزبيدي رئيسة تحرير منصة شرق العراق ان تجربتها الاولى بقمة المناخ العالمية فتح الافق الواسعة امامها لا سيما انها المرة الاولى التي تفتتح بلادها جناحا في المؤتمر حيث جرت انشطة ًومفاوضات متعددة ستنعكس ايجابا على بلادها حيث ان العراق هو الخامس عالميا من حيث التاثر بتغير المناخ مشددة على اهمية العمل على تطوير العمل في هذا المجال.

من ناحيتها قالت شفاء القضاة وهي صحفية من الاردن انها المرة الاولى التي تشارك فيها بالقمة حيث

تساهم بالتعريف بقضايا المناخ حيث لم تكن تعرف تفاصيل ومصطلحات وقضايا مناخية سابقة لكنهااليوم وبعد هذه المشاركة اصبحت قادرة على نقل الصورة.

واشارت القضاة الى ان هناك الكثير من الجهود تبذل من اجل تحقيق العدالة البيئة للمناخ مشددة علىاهمية فهم المجتمعات ومنها العربية لفهم المخاطر التي تحدق بالمناخ والكرة الارضية كونها تهم الجميعواساس لاستمرار الحياة لنا جميعا.

بدوره يقول الصحفي العراقي محمد الباسم وهو صحفي في موقع يلا في العراق ان هذه المشاركة فتحتالفرصة له ولزملائه من اجل متابعة عمل الوفد العراقي ومفاوضاته مع عدد من الدول حيث يعاني العراق من ازمة المناخ وهو من اكثر الدول معاناة لاسباب عديدة.

كما اشار الباسم ان المشاركة في قمة المناخ ساعدتهم على بلورة افكار لاعداد تقارير وقصص عن المناخ من اجل تقديمها للمجتمع العراقي والعربي.

الصحفية السورية زينة ابو شهلا قالت ان وجود مجموعة من الصحفيين العرب في هذا المؤتمر الدوليفرصة مهمة لنقل معاناة بلدانا جراء التغيير المناخي خصوصا لطاولات المفاوضات واخر التحديثاتالدولية حول قضايا المناخ.

كما اشارت الى انها فرصة للتجمع والتعاون وتبادل التقارير والخبرات لا سيما ان هناك تشابه في واقعالبلدان العربية وهناك قضايا مشتركة في كافة المجالات.

اما الصحفي العراقي دولفان بريفاير مؤسسة لشبكة التحقيقات الاستقصائية في العراق فقد قال انهيعتقد ان المشاركة للصحفيين المستقلين في قمة المناخ له اهمية كبيرة كون هذه المشاركة تفتح الافق امامالصحفيين لطرح قضايا لا ترغب بعض الدول في طرحها مثل موضوع الوقود الاحفوري وتأثير الانبعاثات الحرارية حيث ان هناك بعض الدول لا تريد فتح هذه الملفات طبقا لمصالحها.

و من لبنان يقول الصحفي كارم منذر وهو صحفي متخصص في انتاج القصص والافلام التلفزيونية انمشاركة الصحفيين المستقلين في المؤتمر هو التعرف على تفاصيل المؤتمر والقضايا التي يتم مناقشتهاكما انه فرصة للتعرف على خبراء ومختصين في قضايا المناخ حيث تسهل عليهم هذه المعرفة التواصل والعمل.

فلسطينيا تقول الصحفية جلاء ابو عرب من موقع دوز ان مشاركة وفد اعلامي صحفي مكون من دوزوشبكة PNN له اثار جيدة على العمل والتغطية الاخبارية هذا العام حيث تعودنا ان تكون المشاركةرسمية في الاعوام السابقة لكن وجودنا اعطى الفرصة للانتباه حول قضايا عديدة لما تعانيه البيئة والمناخي بفلسطين.

وشددت ابو عرب على ان المؤتمر ساهم بتعزيز علاقاتهم كصحفيين ومسؤولين فلسطينيين من اجل مناقشة قضايا مناخية وبيئية من خلال انشطة نظمتها سلطة جودة البيئة الفلسطينية.

وفي المضمون يرى الصحفيين ان هذه المشاركة لربما تكون فرصة هامة لتشكيل شبكة اعلاميين عربمستقلة من اجل العمل ومتابعة قضايا المناخ