مدينة مصدر تدخل في مرحلة تحقيق صافي الصفر في المباني

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

أبوظبي – في عام 2008، عندما لم تكن مسألة البيئة موضوعًا هامًا، كانت العاصمة الإماراتية أبو ظبي منهمكة ببناء أول مدينة مستدامة في البلاد. واليوم، بعد مرور خمسة عشر عامًا، أصبح التغير المناخي مصدر قلق عالمي في وقت تتمتع فيه مدينة مصدر بخبرة تراكمية واسعة في سعيها لجعل الاستدامة تتوافق مع حياة السكان اليومية. ويجدر الذكر أن المشروع دخل اليوم في مرحلة تحقيق صافي الصفر في المباني.

وفي هذا السياق أفاد نائب مدير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية والمؤسسية (CSR) في مدينة مصدر كريس وان (في الصورة أعلاه) في حديث له مع مجموعة من الصحفيين البرازيليين يوم الثلاثاء (12) إن الموقع يضم خمس مبان مُعدّة لتحقيق صفر انبعاثات كربونية. استُكمل بناء مبنيين ولا يزال اثنان قيد البناء، كما أُعلِن في هذا الشهر عن إطلاق مشروع مسجد يتمتع بخاصية تعويض إجمالي الانبعاثات.

الصحفيون البرازيليون تعرفوا على مدينة مصدر

وبخصوص المباني يوضح وان إن صافي الصفر يعني أن المباني ستكون قادرة على إنتاج طاقة شمسية نظيفة بكمية أكبر من أو تساوي استهلاكها من الكهرباء والتبريد على مدار عام واحد. ولهذا الغرض ستُركَّب الألواح الشمسية على الأسطح وفي المساحات الخضراء المحيطة بالمباني.

أما مشروع المسجد فقد لاقى ترحيبًا واسعًا من قبل الإماراتيين كونه أول مسجد في الدولة وفي المنطقة بأكملها مُعَدّ لتحقيق صافي الصفر.

ويندرج التصميم البيئي على قائمة اهتمامات مدينة مصدر ، وهو البناء انطلاقًا من هندسة معمارية تفضي إلى أقل قدر ممكن من استهلاك الطاقة، سواء من خلال الاستفادة من دوران الرياح أو من خلال وضع المبنى على مستوى ارتفاع سطح الأرض لضمان التهوية الجيدة وغيرها من الإمكانيات. كذلك تصب الجوانب الاجتماعية وصلاحية السكن والنموذج الاقتصادي للمشاريع أو الجدوى التجارية منها في صميم اهتمامات المدينة.

ويقول وان إنه يتناهى إلى سمعه منذ فترة طويلة أن الاستدامة هي فكرة عظيمة لكنها مكلفة جدًا ولا يمكن تنفيذها. وفي هذا السياق يؤكد قائلًا:“نريد أن نكون من المحفزين على التغيير، وعلينا أن نعثر على حل للعلاقة بين التصميم البيئي وعالم التمويل المتعلق بالميزانيات”.

سافرت الصحفية إلى أبوظبي بدعوة من سفارة الإمارات العربية المتحدة في البرازيل.

ترجمته من البرتغالية مريم موسى

إيزاورا دانييل/ وكالة الانباء العربية البرازيلية إيزاورا دانييل/ وكالة الانباء العربية البرازيلية