وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني: جهود رجال الشرطة البحرينية ستظل خالدة في ذاكرة الوطن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) رفعت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بيوم الشرطة الذي يوافق الرابع عشر من شهر ديسمبر من كل عام.

وأعربت الوزيرة الرميحي عن تقديرها لجهود الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية لتحقيق الأمن وتعزيز الاستقرار في ربوع الوطن ضمن مسيرة العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.

وأشادت الرميحي بما تحقق من إنجازات أمنية لمملكة البحرين نالت عليها اشادات دولية واسعة النطاق، ومنها تطبيق مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة الذي قاد المملكة إلى مصاف الدول المتميزة في تحقيق الأمن المجتمعي.

وأكدت الرميحي أن تضحيات رجال الشرطة البحرينية تمثل مصدر اعتزاز لدى الجميع، وستظل خالدة في ذاكرة الوطن، مهنئة بهذه المناسبة جميع منتسبي وزارة الداخلية لكونهم العين الساهرة للحفاظ على مكتسبات الوطن، ومشيدة بمواقفهم المشرفة في ميادين العمل الأمني بمختلف المحن والأزمات.