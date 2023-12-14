وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني: جهود رجال الشرطة البحرينية ستظل خالدة في ذاكرة الوطن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رفعت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، أسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بيوم الشرطة الذي يوافق الرابع عشر من شهر ديسمبر من كل عام.
وأعربت الوزيرة الرميحي عن تقديرها لجهود الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية لتحقيق الأمن وتعزيز الاستقرار في ربوع الوطن ضمن مسيرة العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.
وأشادت الرميحي بما تحقق من إنجازات أمنية لمملكة البحرين نالت عليها اشادات دولية واسعة النطاق، ومنها تطبيق مشروع العقوبات البديلة والسجون المفتوحة الذي قاد المملكة إلى مصاف الدول المتميزة في تحقيق الأمن المجتمعي.
وأكدت الرميحي أن تضحيات رجال الشرطة البحرينية تمثل مصدر اعتزاز لدى الجميع، وستظل خالدة في ذاكرة الوطن، مهنئة بهذه المناسبة جميع منتسبي وزارة الداخلية لكونهم العين الساهرة للحفاظ على مكتسبات الوطن، ومشيدة بمواقفهم المشرفة في ميادين العمل الأمني بمختلف المحن والأزمات.
MENAFN14122023000055011008ID1107598514
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.