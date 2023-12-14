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ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 18787 شهيداً

12/14/2023 10:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إنه خلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 18 مجزرة وجرائم ابادة جماعية في كافة مناطق قطاع غزة.


وبيّن القدرة، خلال مؤتمر صحفي، أنه وصل للمستشفيات 179 شهيدا و 303 إصابات خلال الساعات الماضية، وعدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.


وبين انه ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة الى 18.787 شهيدا، وأكثر من 50 ألف إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.


وأشار القدرة إلى أن الاحتلال الاسرائيلي حوّل مستشفى كمال عدوان إلى ثكنة ومسرحاً لعملياته العسكرية ويطلب تحت التهديد إخلاء الجرحى و المرضى إلى مجمع الشفاء الطبي الذي يفتقر إلى كل المقومات العلاجية .

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