ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 18787 شهيداً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إنه خلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الاسرائيلي 18 مجزرة وجرائم ابادة جماعية في كافة مناطق قطاع غزة.
وبيّن القدرة، خلال مؤتمر صحفي، أنه وصل للمستشفيات 179 شهيدا و 303 إصابات خلال الساعات الماضية، وعدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.
وبين انه ارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة الى 18.787 شهيدا، وأكثر من 50 ألف إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأشار القدرة إلى أن الاحتلال الاسرائيلي حوّل مستشفى كمال عدوان إلى ثكنة ومسرحاً لعملياته العسكرية ويطلب تحت التهديد إخلاء الجرحى و المرضى إلى مجمع الشفاء الطبي الذي يفتقر إلى كل المقومات العلاجية .
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