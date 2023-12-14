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اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية

12/14/2023 10:12:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي انها ستقوم بإستقبال طلبات الحج لعام 2024 لذوي شهداء القوات المُسلّحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية تكريماً لشهداء الوطن وإعتزازاً وإفتخاراً بما قدموه من تضحيات جليلة فداءً للوطن وتأديتهم للواجب المقدس.
2. على ذوي الشُهداء المعنيين التفضل بمراجعة مديرية شؤون الأفراد / شعبة المساندة الإجتماعية والشهداء والمصابين مصطحبين معهم الهوية الشخصية أو جواز السفر إعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 17/12/2023 ولغاية تاريخ 04/01/2024.
3. للإستفسار الإتصال على هاتف رقم (0775737592/065002909) مديرية شؤون الأفراد / شُعبة المُساندة والشُهداء والمُصابين.

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