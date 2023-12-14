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الحوثيون يسيطرون على سفينة ويجبرونها على التوجه لليمن

12/14/2023 10:12:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مصدر ملاحي يمني، إن قوات (أنصار الله) الحوثيين أجبرت سفينة حاويات كانت متجهة إلى "إسرائيل" على تغيير مسارها.
وذكر المصدر أن السفينة المحتجزة في طريقها إلى الموانئ اليمنية.
وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية ذكرت أن جهة تصف نفسها بالبحرية اليمنية أبلغتها بأنها حوّلت مسار سفينة نحو سواحل اليمن.


وفي السياق ذاته، نقلت محطة "إي بي سي" الأميركية عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية قوله إن صاروخاً أُطلق من منطقة تحت سيطرة الحوثيين أخطأ هدفه المتمثل بسفينة في مضيق باب المندب.


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