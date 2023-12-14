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وزير جيش الاحتلال : إسرائيل تحتاج هذه الفترة حتى تنتصر بغزة !

12/14/2023 10:12:24 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أبلغ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الخميس، أن الأمر سيستغرق عدة أشهر لإلحاق الهزيمة بحركة "حماس" في قطاع غزة.
وأضاف جالانت أن حماس قامت منذ أكثر من 10 سنوات ببناء "بنيتها التحتية تحت الأرض وفوق الأرض"، وتابع أن تدمير الحركة "سيتطلب فترة طويلة من الوقت ستستمر أكثر من عدة أشهر، لكننا سننتصر وسندمرهم".
ووفقا لبيان صادر عن مكتب غالانت، ناقش المسؤولان أيضا ضرورة إعادة الإسرائيليين إلى منازلهم بالقرب من الحدود مع لبنان بعد نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب القتال مع جماعة حزب الله.

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