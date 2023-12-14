وزير جيش الاحتلال : إسرائيل تحتاج هذه الفترة حتى تنتصر بغزة !

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أبلغ وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، الخميس، أن الأمر سيستغرق عدة أشهر لإلحاق الهزيمة بحركة "حماس" في قطاع غزة.
وأضاف جالانت أن حماس قامت منذ أكثر من 10 سنوات ببناء "بنيتها التحتية تحت الأرض وفوق الأرض"، وتابع أن تدمير الحركة "سيتطلب فترة طويلة من الوقت ستستمر أكثر من عدة أشهر، لكننا سننتصر وسندمرهم".
ووفقا لبيان صادر عن مكتب غالانت، ناقش المسؤولان أيضا ضرورة إعادة الإسرائيليين إلى منازلهم بالقرب من الحدود مع لبنان بعد نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص بسبب القتال مع جماعة حزب الله.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN14122023000208011052ID1107598504
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.