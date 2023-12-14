وفاة أميرة سعودية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدر الديوان الملكي السعودي بياناً اليوم الخميس جاء فيه:
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الأمير / بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود .
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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