نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يحتفل بمناسبة الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقام نادي راشد للفروسية وسباق الخيل إحتفالية معبرة بمناسبة إحتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم، وما يصاحبها من احتفالات وطنية، وذلك بحضور يوسف أسامه بوحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وكافة منسوبي النادي .
وبهذه المناسبة الوطنية الغالية، رفع يوسف بوحجي باسمه ونيابة عن منسوبي نادي راشد للفروسية وسباق الخيل أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الكريم، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على وطننا الغالي بمزيد من التقدم والعزة والازدهار.
وأكد بوحجي أن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم شهد الكثير من الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مختلف المجالات وعززت من مكانة المملكة على كافة المستويات الإقليمية والدولية، ومنها قطاع الفروسية وسباق الخيل الذي يحظى بالرعاية والإهتمام والدعم المتواصل من قيادة جلالة الملك المعظم ، مما ساهم في تطور هذه الرياضة وتحقيق النجاحات الباهرة في تنظيم البطولات والسباقات الدولية ، ومشيراً الى أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تعتبر محطة سنوية لتأكيد معاني الولاء لقيادة جلالة الملك المعظم، وترسيخ روح المواطنة ، وتشكل حافزاً للجميع من أجل مضاعفة الجهود المبذولة نحو صون المكتسبات العديدة التي تحققت ، والعمل على تعزيزها بما يسهم في إعلاء شأن الوطن .
ونقل يوسف بوحجي أطيب تحيات وتقدير الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة الى جميع منسوبي نادي راشد بهذه المناسبة الوطنية السعيدة وعلى جهودهم المخلصة التي ساهمت في تحقيق النجاحات المميزة في تنظيم مملكة البحرين لكأس البحرين الدولي بجانب سباقات بطولة البحرين الدولية والتي عكست صورة مشرفة عن مملكة البحرين وعززت مكانتها على الخريطة الدولية لسباقات الخيل .
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