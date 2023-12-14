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نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يحتفل بمناسبة الأعياد الوطنية

12/14/2023 10:05:43 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقام نادي راشد للفروسية وسباق الخيل إحتفالية معبرة بمناسبة إحتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لمقاليد الحكم، وما يصاحبها من احتفالات وطنية، وذلك بحضور يوسف أسامه بوحجي الرئيس التنفيذي لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل وكافة منسوبي النادي .
وبهذه المناسبة الوطنية الغالية، رفع يوسف بوحجي باسمه ونيابة عن منسوبي نادي راشد للفروسية وسباق الخيل أصدق التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى شعب البحرين الكريم، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على وطننا الغالي بمزيد من التقدم والعزة والازدهار.
وأكد بوحجي أن العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم شهد الكثير من الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في مختلف المجالات وعززت من مكانة المملكة على كافة المستويات الإقليمية والدولية، ومنها قطاع الفروسية وسباق الخيل الذي يحظى بالرعاية والإهتمام والدعم المتواصل من قيادة جلالة الملك المعظم ، مما ساهم في تطور هذه الرياضة وتحقيق النجاحات الباهرة في تنظيم البطولات والسباقات الدولية ، ومشيراً الى أن هذه المناسبة الوطنية الغالية تعتبر محطة سنوية لتأكيد معاني الولاء لقيادة جلالة الملك المعظم، وترسيخ روح المواطنة ، وتشكل حافزاً للجميع من أجل مضاعفة الجهود المبذولة نحو صون المكتسبات العديدة التي تحققت ، والعمل على تعزيزها بما يسهم في إعلاء شأن الوطن .
ونقل يوسف بوحجي أطيب تحيات وتقدير الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة الى جميع منسوبي نادي راشد بهذه المناسبة الوطنية السعيدة وعلى جهودهم المخلصة التي ساهمت في تحقيق النجاحات المميزة في تنظيم مملكة البحرين لكأس البحرين الدولي بجانب سباقات بطولة البحرين الدولية والتي عكست صورة مشرفة عن مملكة البحرين وعززت مكانتها على الخريطة الدولية لسباقات الخيل .

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