إسرائيلي يبكي بشكل جنوني - فيديو

إسرائيلي يبكي بشكل جنوني - فيديو
التاريخ
12/14/2023 9:33:10 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ظهر شخص صهيوني يبكي بحالة جنونية على قبر ابنه الصريع في حرب غزة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ظهر به الشخص بحالة هستيرية غير طبيعية.
وتاليا الفيديو في موقعنا:
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