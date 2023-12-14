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تصرفات غير رياضية.. إيقاف نجم كرة السلة (NBA) لأجل غير مسمى

12/14/2023 9:32:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) إيقاف درايموند جرين لاعب جولدن ستيت ووريرز لأجل غير مسمى.

وجاء ذلك بسبب اعتدائه على البوسني يوسف نوركيتش لاعب فينيكس صنز الثلاثاء الماضي.

وكان اعتداء جرين على نوركيتش تسبب في طرده من مباراة فينيكس صنز للمرة الثالثة هذا الموسم.

وأكدت رابطة (NBA) التي سبق وأوقفت جرين 5 مباريات بسبب واقعة طرد سابقة هذا الموسم، أن قرار إيقافه لأجل غير مسمى اتخذته واضعة في عين الاعتبار التاريخ المتكرر للتصرفات غير الرياضية لهذا اللاعب.

وسيشكل غياب جرين أزمة لووريرز الذي يعاني من أزمة بالفعل بسجل 4 انتصارات و11 هزيمة في آخر 15 مباراة له، وسجل إجمالي حتى الآن بواقع 10 انتصارات و13 هزيمة.

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