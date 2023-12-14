Thursday, 14 December 2023 08:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مدرب تشيلسي السابق مرشح لخلافة تين هاغ في مانشستر يونايتد

12/14/2023 9:32:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يفكر مسؤولو مانشستر يونايتد في كيفية إعادة البريق للشياطين الحمر، بعد تراجع النتائج هذا الموسم، وكان آخرها توديع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، تقابل السير جيم راتكليف المالك والمستثمر المقبل لمانشستر يونايتد مع مدرب تشيلسي السابق غراهام بوتر، حيث يرى بأنه سيكون المدير الفني المناسب لليونايتد حال قرر إقالة المدرب الحالي إريك تين هاغ.

وعانى اليونايتد أوروبياً بشدة هذا الموسم، بعدما جمع أقل حصيلة له من النقاط طوال تاريخ مشاركته في دور المجموعات بواقع 4 نقاط، كما تذيل الترتيب وفشل حتى في الهبوط للمشاركة في الدوري الأوروبي، كما يعاني اليونايتد أيضاً في الدوري الإنجليزي بخسارته في الجولة الماضية أمام بورنموث على ملعب أولد ترافورد بثلاثية نظيفة، وقد تتسبب أي هزيمة ثقيلة في الجولة المقبلة أمام ليفربول في الإطاحة بتين هاغ، الذي سبق وأن خسر أمام الريدز بنتيجة (0-7) الموسم الماضي.

ولم يتولى بوتر تدريب أي فريق منذ إقالته من تدريب تشيلسي في شهر أبريل الماضي، بعد تسلمه مهمة الإدارة الفنية للبلوز لأقل من موسم، ومع ذلك يبقى راتكليف من أشد المعجبين بالقدرات الفنية لمدرب سوانزي وبرايتون السابق.

ومن المنتظر أن يستحوذ راتكليف على 25% من مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل، على أن يتولى بعدها مباشرة إدارة الملفات المتعلقة بكرة القدم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN14122023000110011019ID1107598404

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث