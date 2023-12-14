مدرب تشيلسي السابق مرشح لخلافة تين هاغ في مانشستر يونايتد

يفكر مسؤولو مانشستر يونايتد في كيفية إعادة البريق للشياطين الحمر، بعد تراجع النتائج هذا الموسم، وكان آخرها توديع دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، تقابل السير جيم راتكليف المالك والمستثمر المقبل لمانشستر يونايتد مع مدرب تشيلسي السابق غراهام بوتر، حيث يرى بأنه سيكون المدير الفني المناسب لليونايتد حال قرر إقالة المدرب الحالي إريك تين هاغ.

وعانى اليونايتد أوروبياً بشدة هذا الموسم، بعدما جمع أقل حصيلة له من النقاط طوال تاريخ مشاركته في دور المجموعات بواقع 4 نقاط، كما تذيل الترتيب وفشل حتى في الهبوط للمشاركة في الدوري الأوروبي، كما يعاني اليونايتد أيضاً في الدوري الإنجليزي بخسارته في الجولة الماضية أمام بورنموث على ملعب أولد ترافورد بثلاثية نظيفة، وقد تتسبب أي هزيمة ثقيلة في الجولة المقبلة أمام ليفربول في الإطاحة بتين هاغ، الذي سبق وأن خسر أمام الريدز بنتيجة (0-7) الموسم الماضي.

ولم يتولى بوتر تدريب أي فريق منذ إقالته من تدريب تشيلسي في شهر أبريل الماضي، بعد تسلمه مهمة الإدارة الفنية للبلوز لأقل من موسم، ومع ذلك يبقى راتكليف من أشد المعجبين بالقدرات الفنية لمدرب سوانزي وبرايتون السابق.

ومن المنتظر أن يستحوذ راتكليف على 25% من مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل، على أن يتولى بعدها مباشرة إدارة الملفات المتعلقة بكرة القدم.

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