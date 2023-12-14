غدا الاتحاد والأهلي ..قمة عربية تُشعل منافسات ربع نهائي مونديال الأندية

يتطلع غدا كل من اتحاد جدة السعودي، والأهلي المصري للذهاب بعيدا في كأس العالم للأندية لكرة القدم، والمقامة حاليا في مدينة جدة السعودية، حينما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في الدور ربع النهائي، ليتأهل الفائز لمواجهة فلومنينسي البرازيلي بنصف النهائي.

كما يلتقي بالمواجهة الثانية للدور نفسه ليون المكسيكي مع أوراوا الياباني على ملعب مدينة عبد الله الفيصل الرياضية، ليتأهل الفائز لمواجهة مانشستر سيتي في نصف النهائي.

وكان اتحاد جدة قد استهل مشواره بمشاركته الثانية في البطولة بالفوز على أوكلاند سيتي النيوزلاندي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة الأهلي المصري في ربع النهائي، الذي يشارك للمرة التاسعة وهو رقما قياسيا للمشاركة العربية في البطولة.

وتقام النسخة الحالية من البطولة بمشاركة كل من مانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، وكلوب ليون المكسيكي بطل دوري أبطال الكونكاف، وفلومنينسي البرازيلي بطل كوبا ليبرتادورس، وأوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا، والأهلي المصري بطل دوري ابطال افريقيا، وأوكلاند سيتي النيوزلاندي بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، واتحاد جدة بطل الدوري السعودي (المستضيف) .

وسبق للاتحاد السعودي أن فاز على الأهلي المصري مرة واحدة في كأس العالم للأندية بنسخة 2005، بهدف دون مقابل وكانت هي المرة الأولى التي يشارك الاتحاد بكأس العالم للأندية.

وينتظر الفرنسي كريم بنزيمه لاعب اتحاد جدة تحقيق رقما قياسيا خلال المباراة في حال تسجيله لهدفين، ليصل رصيده إلى 7 أهداف في البطولة، ويتساوى مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، حيث يتساوى بنزيمه حاليا في عدد الأهداف ( 5)، مع كل من ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وسيزار ديلجادو، وذلك بعد هدفه في المباراة الافتتاحية أمام أوكلاند سيتي.

كما يتطلع الأهلي المصري لتحقيق إنجازا جديدا في البطولة، وتخطي ما حققه سابقا بالتتويج بالميدالية البرونزية في 3 نسخ من البطولة.

ويأمل أيضا لاعبه حسين الشحات أكثر لاعبي الفريق مشاركة في البطولة، حيث خاض المنافسات من قبل مع العين، لتصل عدد مشاركاته إلى 12 مباراة في مونديال الأندية، طامحا بالوصول إلى 15 مباراة في حال بلوغ فريقه المباراة النهائية.

ولعب حسين الشحات مبارياته الـ 12 في 4 نسخ سابقة من مونديال الأندية، كانت الأولى مع العين بنسخة 2018، والثلاثة الأخرى مع الأهلي في نسخ 2021 و2022، 2023، وسجل خلالها 3 أهداف.

وفي اللقاء الثاني سيسعى ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، إلى الظهور بقوة في أول مباراة له بمونديال الأندية، حيث سيواجه اختباراً صعباً أمام الفريق الياباني أوراوا ريدز بطل آسيا، الذي يشارك في البطولة للمرة الثالثة، وسبق له تحقيق الميدالية البرونزية في نسخة 2007.

وتلقى فريق ليون دفعة قوية بعد استعادة لاعب خط الوسط لوكاس روميرو، وكذلك الجناح صاحب الخبرة الكبيرة أنخيل مينا لياقتهما البدنية بشكلٍ كامل. في المقابل، سيخوض فريق أوراوا ريدز المباراة بدون قائد الفريق هيروكي ساكاي نظرا لإصابته في الركبة.

وقال نيكولاس لوبيز مهاجم فريق ليون:" هدفنا اجتياز مباراتنا الأولى في المونديال، والوصول بعيدا، نعلم جيدا أن الفوز سيؤهلنا لمواجهة مانشستر سيتي، وهذا دافع كبير.

وأكد ماريوس هيبروتن مدافع أوراوا الياباني أن فريقه لديه تشكيلة رائعة من اللاعبين، ويلعب كمجموعة واحدة وهذا سر نجاحه دائما، وهو ما يسعى للعمل عليه خلال اللقاء.

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