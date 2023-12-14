منها بيانات المباريات والتتبع الإلكتروني.. تكنولوجيا جديدة لمنتخبات كأس آسيا

أعلن آندي روزبورج المدير الفني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إطلاق عدد من الابتكارات التكنولوجية التي ستكون متاحة للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا المقبلة بقطر، وذلك لأول مرة في التاريخ.

وقال رزبورج في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي في معرض ندوة لمدربي المنتخبات المشاركة: "سيتم توفير ملخصات الكاميرا التكتيكية وبيانات المباريات الحية بالإضافة إلى استخدام أجهزة نظام الأداء والتتبع الإلكتروني، تأكيداً على رؤية الاتحاد الآسيوي في ضمان نجاح فرقه في البطولات الكبرى".

ونظم الاتحاد القاري ندوة تدريبية لمدربي المنتخبات الوطنية في آسيا عبر تقنية فيديو الاتصال المرئي قبل شهر واحد على انطلاقه أهم بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وهدفت الندوة التي حضرها المديرون الفنيون والمدربون المساعدون ومحللو الأداء في المنتخبات المشاركة في البطولة القارية، بالإضافة إلى خبراء من الاتحاد الدولي لكرة القدم، إلى إطلاع جميع المنتخبات الـ 24 المشاركة على الجوانب الفنية الكثيرة التي ستكون النقطة المحورية لمجموعة الدراسة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال كأس آسيا.

وأوضح روزبورج: "عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا، فقد قطعنا شوطاً طويلاً وهناك الكثير مما يمكننا القيام به مع كمية البيانات المتاحة لنا. ويُمكننا استخدام هذه المعلومات المتوفرة لدينا لتحديد الاتجاهات بشكل أفضل وإثارة المزيد من نقاط الحوار التي يمكن أن تعزز أداء جميع فرقنا في المستقبل".

كما سلط روزبورج الضوء على كيفية ظهور أبطال من جميع أنحاء القارة في النسخ الأربع الأخيرة من البطولة (العراق في عام 2007، واليابان في عام 2011، وأستراليا في عام 2015، وقطر في عام 2019)، مما يشير إلى التطور الشامل لهذه اللعبة الجميلة في آسيا.

وكان من أبرز ما شهدته الندوة عرض تقديمي عبر مسؤول فريق الاتحاد الدولي لكرة القدم لتحليل الأداء والرؤى، هاري لوي، ومدير تكنولوجيا وبيانات كرة القدم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ريجيس بارديت، حيث شاركا مختلف أنواع البيانات التي ستكون متاحة على منصة بيانات الاتحاد الدولي، مثل التحليلات المتقدمة وبيانات الأداء، وكيف يمكن أن تكون بمثابة أداة محورية في رفع أداء الفرق طوال المنافسة.

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