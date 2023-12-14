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18787 فلسطينياً ضحية الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر

12/14/2023 9:32:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة في بيان اليوم "الخميس" إن ما لا يقل عن 18787 فلسطينياً قتلوا وأصيب 50897 في الضربات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر .

وتشهد الحرب في غزة، يوماً جديداً من القتال العنيف وحرب الشوارع بين الجيش الإسرائيلي المتوغل في القطاع، والفصائل الفلسطينية المسلحة، فيما الخاسر الوحيد من تلك الحرب المدمرة هو الشعب الفلسطيني والمدنيون الذين أصبح معظمهم مشردين بلا مأوى بعد تدمير منازلهم جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.

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