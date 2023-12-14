طفلة إماراتية تحصل على شهادة غينيس كأصغر كاتبة بالعالم

لم يكن ببال الطفلة الإماراتية الفي يعقوب المرزوقي أن بضع رسومات من خيالها ستصبح كتاباً للنشر وتدخل به موسوعة غينيس للأرقام القياسية، باعتبارها أصغر ناشرة في العالم بعمر الـ 5سنوات.

ويحكي الكتاب عن الصداقة والترابط الذي يحمله الأطفال فيما بينهم والاهتمام بمشاعر بعضهم، كما يحمل رسالة الرحمة وحب الحيوانات والاهتمام بها، حيث إن شخصيات القصة هي الفّي وسلمى و (فوفو أرنب سلمى) الذي ضاع، ومن خلال البحث المتواصل استطاعوا العثور عليه، كما أن شخصية الفّي في القصة كانت هي من تطمئن صديقتها وتساعدها في العثور عليه وهذا ما حصل في النهاية.

وأصدرت الفي المرزوقي سابقاً قصتها "الأرنب الضائع" ووقعت الكتاب في عدة معارض للكتب وكانت هي من كتبه ونفذت كافة رسوماته.

ونظم مستشفى برجيل أبو ظبي، فعالية حصولها على شهادة غينيس العالمية وتسليمها إياها، حيث إنها ولدت في مستشفى برجيل، وجميع الأطباء يعرفونها هناك ويعرفون مهاراتها في الكتابة، وقرر المستشفى مساعدتها في هذا الإنجاز العالمي.

وحضر الفعالية عمران الخوري، عضو مجلس الإدارة، ورئيس تطوير الأعمال في برجيل القابضة، ووليد توفيق الرئيس التنفيذي للعمليات في مستشفى برجيل أبو ظبي، ونادي تراث الإمارات الذين سلموها شهادة غينيس العالمية، وميدالية تكريمية من نادي تراث الإمارات وعضوية دائمة فيه، بحضور العديد من الشخصيات الهامة والكتاب والناشرين.

وقال عمران الخوري، عضو مجلس الإدارة ورئيس تطوير الأعمال في برجيل القابضة، "الفي هي ابنة هذا المستشفى، وجميعا نعرفها ونعرف مهاراتها من صغرها، وقررنا مساعدتها على تحقيق طموحها ونشر هذا الكتاب، وإيصالها للعالمية من خلال دخولها موسوعة غينيس، حيث نسعى في برجيل لتحقيق هذه الأحلام الصغيرة لتصبح كبيرة، ونمكّن هؤلاء الأطفال من بناء أنفسهم ووطنهم".

وأشارت والدة الفّي طيب البري، أن موهبة الفي ظهرت وهي في عمر سنتين، حيث كانت تحب الاستماع إلى القصص التي تقرأها لها الأم قبل النوم وكانت حريصة على التعرف على الأسماء والحروف، وطرح الأسئلة الكثيرة والبحث عن حبكات ونهايات مختلفة للقصص.

وأضافت: "كانت دائما تسألني أسئلة غريبة مثل كم عمر الشجرة، هل تضحك الورود، ولم تكن مهتمة بالتلفاز ولا الكمبيوتر اللوحي مثل باقي الأطفال، ولكن كان اهتمامها منصبا على مطالعة الكتب".

وتطمح المرزوقي لأن تصبح مؤلفة ورسامة لقصص الأطفال حيث يمكنها، ومشاركة كتابة وقراءة القصة مع أصدقائها على اليوتيوب.

وأوضحت الأم، أن الفيّ استغرقت ثلاث أيام في كتابة قصتها بالكامل بالإضافة إلى رسم وتلوين جميع الصور، وهو ما أصابها بالدهشة عندما أطلعتها الفيّ على رسوماتها وكيف أصبحت فكرتها حقيقة.

وخطرت الفكرة في بالها عندما أريتها الطفلة (بيلا الحاصلة على الرقم العالمي السابق) وتحديت ألفيّ أن تفعل مثلها إن استطاعت، وخلال يومين إلى 3 أيام رأيت ألفيّ ترسم القصة ثم تخبرني عن الشخصيات وحبكة القصة، وبعد أسبوع تقريبا ساعدتها لكتابة بعض الكلمات باللغة العربية والإنجليزية وبعدها أصبحت لدينا قصة مطبوعة وملونة تسمى "الأرنب الضائع".

وتدرس الفي حالياً في الصف الأول، وقد شجعتها المدرسة تحديداً على القراءة والكتابة بالإضافة إلى دعم عائلتها.

وقال والد الفي، يعقوب المرزوقي "نشعر جميعا بالفخر حيث إننا عملنا عدة شهور على هذا اللقب وسعينا للحصول عليه مع جهات عديدة منها دار سما للنشر والتوزيع ونفذت الموضوع سريعا لاكتمال مشاركتها في معارض الكتاب سابقاً، ومنذ قراءتي للبريد الإلكتروني الذي نص على أن الفي حصلت على اللقب، لم تكن الفرحة تسعنا بهذا الإنجاز".

وتود الفّي بأن تصبح مصممة أزياء عالمية وعمل تصاميم محدودة مستلهمة من خيالها وحبها للقراءة والقصص، ولذا أطلقنا لها براند Tell and Tale الحصري لعرض قطع أزيائها الفنية.

ولدى الفي أخ أصغر منها حمد المرزوقي ذو 4 أعوام، وهو أيضاً شارك في عدة فعاليات على مستوى الدولة ويستعد لتسجل اسمه كأصغر شيف ورائد أعمال إماراتي من فئة الأطفال.

