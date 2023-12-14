بعد الخروج من دوري الأبطال..مدرب نيوكاسل: علينا استغلال خيبة الأمل والانتكاسات والاستفادة منها كقوة دافعة

رغم الحزن والألم ربما يكون لخروج نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعض الإيجابيات والفوائد في مرحلة لاحقة من الموسم الحالي بينما يرغب المدرب إيدي هاو في قيادة الفريق نحو التأهل للبطولة الأوروبية الأولى للأندية للعام الثاني على التوالي.

وبسبب الهزيمة أمام ضيفه ميلان الإيطالي 2-1 الليلة الماضية خرج الفريق الإنجليزي من دوري الأبطال بعد تراجعه إلى المركز الأخير في مجموعته وحرم أيضا من فرصة التحول إلى المنافسة في البطولة الأدنى درجة وهي الدوري الأوروبي.

وخاض نيوكاسل المباراة محروما من جهود الكثير من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة ومنهم حارس المرمى نيك بوب وجيكوب ميرفي وسفين بوتمان وهارفي بارنز والموقوف ساندرو تونالي.

وزادت متاعب المدرب هاو بسبب استبدال القائد كيران تريبيير وأنتوني جوردون خلال المباراة ولم تتأكد بعد مشاركتهما السبت المقبل في الدوري الممتاز في مواجهة فولهام.

وبسبب كثرة الإصابات والمباريات يتعرض موسم نيوكاسل الحالي للتهديد بينما يتوقع أن تصل بعض الإمدادات الجديدة في يناير.

لكن عدم المشاركة الأوروبية ربما يمنح المدرب هاو بعض المساحة لمنح المصابين فرصة للتعافي وتقديم أداء كبير يمكنه من الحصول على مركز مؤهل لدوري الأبطال الموسم المقبل.

وحاليا يحتل نيوكاسل المركز السابع بين فرق الدوري الممتاز العشرين بعد تلقيه ثلاث هزائم في خمس مباريات وسيكون في وضع صعب في مواجهة فولهام الذي فاز مرتين متتاليتين بنتيجة 5-صفر.

وعن خروج فريقه من البطولة الأوروبية قال هاو "الألم الذي تشعر به الآن سيشكل دافعا غدا والآن علينا التركيز على الدوري الإنجليزي الممتاز.

"بالنسبة لي لا يوجد سوى الأفكار الإيجابية عن الفريق وما يقدمه لكن الآن علينا الحرص على تحقيق استقرار في مستوى أدائنا في الدوري الإنجليزي الممتاز."

وسيلتقي نيوكاسل أيضا في الأسبوع المقبل في دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في مواجهة تشيلسي وسيلتقي في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي مع جاره سندرلاند في السادس من يناير المقبل.

وربما تتراجع خيبة الأمل نتيجة التعثر الأوروبي إذا قدم الفريق أداء قويا في النصف الثاني من الموسم لكن المدرب هاو يرى أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون صعبة.

وقال هاو ""عليك دوما استغلال خيبة الأمل والانتكاسات والاستفادة منها كقوة دافعة وكوقود لحياتك للاستمرار في تحقيق الإنجازات."

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