الأردن يتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الرياضية العربية 2031

أعلنت اللجنة الأولمبية الأردنية الخميس عن تقدمها بملف استضافة النسخة السابعة عشرة من دورة الألعاب الرياضية العربية والمقرر إقامتها في عام 2031.

وأوضحت اللجنة أنه تم تسليم ملف الاستضافة في مقر اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية بالعاصمة السعودية الرياض.

وقالت الأمينة العامة للجنة الاولمبية الاردنية رنا السعيد إن "رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة دورة الألعاب الرياضية العربية تأتي لأهميتها في تطور الرياضة الأردنية والعربية منذ انطلاقة للمرة الأولى في عام 1953".

وبينت أن دورة الألعاب الرياضية العربية "تحظى بمكانة كبيرة لدى الأردنيين لا سيما عندما استضاف الأردن النسخة التاسعة منها +دورة الحسين+ في العام 1999 والتي ساهمت في تطوير وبناء المنشآت الرياضية التي خدمت الرياضة الأردنية وتسببت بتطورها وزيادة قاعدة الممارسين للرياضة".

وأشارت السعيد إلى أن "الأردن يحرص على استضافة الرياضيين العرب مجدداً في العام 2031 تجسيداً لأهداف الدورة العربية وجمع الشباب العربي في أجواء أخوية مميزة وتنافس شريف وتأكيداً على الوحدة العربية من خلال الرياضة".

واستضافت الجزائر النسخة الاخيرة من دورة الالعاب العربية الصيف الماضي، بعدما استحالت إقامتها منذ نسخة عام 2011 في قطر، على خلفية الخلافات السياسية والأحداث الأمنية التي تلت ثورات الربيع العربي.

واعتذر لبنان عن استضافة النسخة الثالثة عشرة عام 2015 بناء على طلبه لأسباب أمنية قبل أن تنقل إلى المملكة المغربية التي اعتذرت بدورها.

كما كان مقرراً أن تقام نسخة العام 2019 في العراق، لكنها تأجلت مرات عدة قبل أن يستقر اتحاد اللجان الاولمبية العربية على إقامتها في الجزائر الصيف الماضي للمرة الثانية بعد الاولى عام 2004.

وتستضيف السعودية النسخة المقبلة عام 2027.

وانطلقت النسخة الاولى للتجمع الرياضي العربي عام 1953 في مدينة الاسكندرية في مصر التي استضافت نسخة 1965 مشاركة مع سوريا باسم الجمهورية العربية المتحدة، ثم نسخة 2007، واستضاف لبنان نسختي 1957 و1997، والمغرب نسختي 1961 و1985، وسوريا نسختي 1976 و1992، والجزائر نسختي 2004 و2023، فيما استضافها الأردن عام 1999، وقطر عام 2011.

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