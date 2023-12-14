المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.5 %

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعاً، وأشار إلى نهاية مبكرة لآخر خطة متبقية لشراء السندات.

وقال البنك إنه قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس مرتفعاً بشكل قياسي عند 4.5 في المئة، وذلك للمرة الثانية على التوالي.

وقالت السلطات النقدية في فرانكفورت، إن سعر الفائدة الرئيس، الذي يمكن للبنوك من خلاله الحصول على أموال جديدة من البنك المركزي الأوروبي، لا يزال عند 4.5 %، بعد صدور القرار عن مجلس محافظي البنك.

والآن، يواجه البنك توقعات بأنه قد يبدأ في خفض تكاليف الاقتراض العام المقبل، لدعم الاقتصاد المتقلص.

يشار إلى أن معدل التضخم انخفض مؤخراً بشكل ملحوظ في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، في حين تتزايد المخاوف بشأن الاقتصاد.

ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي في وقت سابق من العام، لكن بيانات التضخم المعتدلة بشكل غير متوقع خلال الأشهر القليلة الماضية، أدت لاستبعاد المزيد من تشديد السياسة النقدية، ما حول النقاش إلى مدى السرعة التي سيعكس بها البنك المركزي الأوروبي مساره.

يأتي القرار في أعقاب قرارات مماثلة هذا الأسبوع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، والبنك الوطني السويسري، بترك أسعار الفائدة دون تغيير.

وأشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، أيضاً، إلى أنه قد يقوم بإجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل.

بعد أن قامت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع أسعار الفائدة بشكل كبير لاحتواء التضخم، فإنها تحاول الآن تحقيق التوازن بين إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، بما يكفي لفترة كافية للتأكد من احتواء التضخم، مقابل خطر أن يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى دفع اقتصاداتها نحو الركود.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز