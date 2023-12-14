حمدان بن محمد: القطاع السياحي رافد أساسي لاقتصاد دبي



أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن القطاع السياحي يمثل رافداً رئيسياً من روافد اقتصاد دبي، ومحورا مهما من محاور أجندتها الاقتصادية D33، منوهاً بالنتائج القوية للقطاع ومعرباً عن تقديره للجهود الحثيثة التي تقف وراء تلك النتائج وتعكس حرص دبي على أن تكون دائما في مقدمة الوجهات السياحية الأكثر تفضيلاً على مستوى العالم أجمع.



وقال سموه: "نعتز بالشراكة القوية التي تجمعنا مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة في مجالات السفر والضيافة.. ونؤكد استمرارنا في العمل مع شركائنا من أجل تعزيز نمو هذا القطاع الحيوي سواء محلياً أو عالمياً.. إكرام الضيف والاحتفاء به من شيم أهل الإمارات.. وستظل دبي دائماً على عهدها بالترحيب بضيوفها وتوفير كل المقومات التي تضمن لهم راحتهم وسعادتهم أثناء تواجدهم على أرضها".



جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من أعمال اليوم الختامي للدورة الثانية من منتدى "سكيفت جلوبال فورم إيست"، الذي يُعد امتداداً لمنتدى سكيفت جلوبال فورم العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونظمتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في منتجع "أتلانتس ذا رويال" على مدار ثلاثة أيام.



وجمعت الفعالية الرائدة أبرز الشخصيات والمؤسسات في قطاع السياحة تحت مظلة واحدة ضمن منصة أتاحت تبادل الأفكار ووجهات النظر، وسعت إلى تشجيع الحوار الاستراتيجي لرسم ملامح الرؤية المبتكرة لمستقبل قطاع السفر.

وشهد اليوم الأخير من المنتدى تنظيم الدورة الثانية من "قمة دبي للسياحة"، التي نظمتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتسليط الضوء على دور دبي المحوري في دعم التطور المستمر لقطاع السياحة العالمي، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى جعل دبي من أفضل ثلاث مدن عالمية للزوار.

وتناول منتدى "سكيفت جلوبال فورم إيست" مواضيع متنوعة، بما فيها تحقيق التوازن بين الطابع الثقافي والبنية التحتية الحديثة، وتطوير قطاع الضيافة، وعوامل جذب الزوار، وتصريح السفر الإلكتروني لتبسيط إجراءات مرور المسافرين، وتأثير الذكاء الاصطناعي، والبنى التحتية الفعّالة، وتحليل أثر مؤشرات الاقتصاد الكلي ودورها في تحديد السياسات الاقتصادية المناسبة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وأثر التطورات الجيوسياسية على السوق.



حضر الفعالية مجموعة من أبرز المسؤولين التنفيذيين من قطاعات الطيران، والسفر، والضيافة، والتجزئة، ومناطق الجذب السياحي، بما في ذلك نيوم، وغوغل، وويجو، وموقع بوكينج دوت كوم Booking وغيرها، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات المحلية الفاعلة، مثل طيران الإمارات ومطارات دبي.

قمة دبي للسياحة



من جهة أخرى، استقطبت "قمة دبي للسياحة"، التي تتميز ببرنامجها العالمي للقيادة الفكرية، أبرز قادة القطاع لتبادل المعرفة وإيجاد قاعدة مشتركة حول الخطط المستقبلية، بدءاً من ممارسات السياحة المستدامة وصولاً إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة. كما تطرقت القمة إلى مجموعة واسعة من المواضيع التي تعزز الصورة الشاملة لتحول الشرق الأوسط إلى مركز جديد لقطاع السياحة. وشارك الحضور في جلسات متخصصة عملت على استكشاف المنهجيات المبتكرة لتسويق الوجهات والحفاظ على الموروث الثقافي، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز تجربة المسافر.

من جهتها، قدمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خلال "اللقاء الدوري مع الشركاء" أحدث التحليلات والاتجاهات الخاصة بدبي إلى المشاركين الذين يمثلون أبرز الشركات والجهات المتعلقة بالطيران والسياحة والسفر والضيافة على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك بحضور سعادة هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وكبار المسؤولين في الدائرة والمؤسسات التابعة لها. وقد اطّلع المشاركون في اللقاء على أبرز النقاط المتعلقة بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مطلع العام الجاري وتمثل خارطة الطريق لتطوير دبي على مدى الأعوام العشر المقبلة.

وتناول "اللقاء الدوري مع الشركاء" بشكل معمق أحدث التطورات التي شهدتها الوجهة، وكذلك الآفاق المستقبلية لقطاع السياحة، وذلك بحضور ما يزيد على 1200 من أبرز المسؤولين التنفيذيين والخبراء في القطاع. وأظهرت أحدث البيانات التي استعرضتها "دبي للاقتصاد والسياحة" خلال اللقاء تسجيل القطاع لأداء إيجابي مذهل. وتجاوز نمو قطاع السياحة في عام 2023 المستويات المسجلة قبل الجائحة العالمية في مجالي السفر والضيافة، حيث حققت دبي رقماً قياسياً عند 13.90 مليون زائر دولي بين يناير وأكتوبر 2023 بالمقارنة مع 13.50 مليون زائر خلال الفترة ذاتها من عام 2019.



مناطق رئيسية



استأثرت منطقتا دول مجلس التعاون الخليجي، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 29 بالمئة من الزوار الدوليين الذين استقبلتهم دبي، ومنطقة أوروبا الغربية بنسبة 19 بالمئة، ومنطقة جنوب آسيا 18 بالمئة. ومن ناحية أخرى، ساهمت منطقة أوروبا الشرقية وروسيا ورابطة الدول المستقلة بنسبة 13 بالمئة من إجمالي الزوار، فيما أسهمت منطقة دول شمال وجنوب شرق آسيا بنسبة 8 بالمئة، لتحقق زيادة مضاعفة مقارنة بالعام 2022 الذي سجلت فيه 4 بالمئة فقط.

معدلات إشغال فندقي مرتفعة

حافظت دبي على مستوى الإشغال المرتفع لفنادقها خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري عند معدل 76 بالمئة، مقارنة بـ 74 بالمئة للفترة ذاتها من العام 2019. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة بالنظر إلى ما سجّلته دبي من نمو ملحوظ وبنسبة 13 في عدد المنشآت الفندقية، و22 بالمئة في عدد الغرف الفندقية المتوفرة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019. وأشارت مؤسسة "إس تي آر"، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، في تقريرها المحدّث لرصد توجهات أداء الفنادق حول العالم بأنّ دبي احتلت المركز الرابع عالمياً من حيث نسبة الإشغال، بعد وجهات عالمية أخرى مثل نيويورك ولندن، وبفارق ضئيل لم يتجاوز 0.01 بالمئة عن باريس التي حلّت في المركز الثالث. وفي نهاية أكتوبر 2023، سجّل قطاع الفنادق في دبي نمواً بواقع 149,076 غرفة في 818 منشأة فندقية، بالمقارنة مع 122,185 غرفة في 724 منشأة فندقية خلال الفترة ذاتها من عام 2019.



وأظهرت التحليلات الدقيقة لأداء دبي بأنّ عمليات البحث والحجوزات الخاصة بدبي خلال الربع الثالث لعام 2023 تجاوزت المستويات المسجلة قبل الجائحة العالمية، ما يؤكد على الجاذبية العالمية للمدينة، فضلاً عن تعدد الخيارات المتاحة للاستكشاف عند التخطيط لزيارة دبي.

وجهة عالمية للعيش والعمل والزيارة



سلّطت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الضوء خلال "اللقاء الدوري مع الشركاء" على مكانة دبي كواحدة من أبرز الوجهات العالمية للعيش، لا سيما في ظلّ ما سجّلته المدينة من إشادات تؤكد مكانتها كأفضل مدن العالم للزيارة والعيش والعمل. إلى ذلك، توّجت دبي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من تريب أدفايزر للعام الثاني على التوالي، كما تصدرت قائمة المدن التي يرغب الأشخاص من جميع أنحاء العالم في الانتقال إليها، وذلك بناءً على نتائج استبيان نشرته شركة ريميتلي Remitly، وهي خدمة تحويل الأموال الرائدة عبر الإنترنت. كما صُنفت دبي كأفضل المدن عالمياً للعمل عن بعد وفقاً لتصنيف الموظفين والمدراء العاملين عن بعد لعام 2023 الصادر عن سَفِلز للاستشارات العقارية Savills. وإلى جانب ذلك، تبوأت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني في مؤشر أكثر بلدان العالم أماناً بحسب موقع نومبيو Numbeo، أكبر قاعدة بيانات مجانية في العالم للبيانات التي يساهم بها المستخدمون حول المدن والبلدان.

شراكة قوية



وتعليقاً على ذلك، قال سعادة هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تؤكد إنجازاتنا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023 بأنّنا على المسار الصحيح لتحقيق أهدافنا التي تتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز مكانة الإمارة لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم وهو من أهم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

وإنه لمن المهم جدا في هذه المرحلة المحورية من رحلة قطاع السياحة، أن نسلط الضوء على الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص والتنسيق والتعاون المثمر والبناء بينهما، والذي تجلى بهذا الأداء الاستثنائي ما ساهم في تمكين قطاع السياحة من إحراز التقدم عالمياً".

آفاق جديدة



من جانبه، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "تؤكد قمة دبي للسياحة، ومنتدى سكيفت جلوبال فورم إيست، واللقاء الدوري مع الشركاء، نجاح دبي في تعزيز دورها الرائد للارتقاء بالسياحة العالمية وتحولها نحو آفاق جديدة. وفي ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة والتعاون مع الأطراف المعنية والشركاء، فإننا نفخر بما حققته المدينة من نجاحات متتالية وإنجازات كبيرة وتقدير عالمي، إلى جانب المزايا الأخرى التي تتمتع بها الإمارة، بما فيها سهولة الوصول، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة، ونمط الحياة الفريد، والخدمات الاستثنائية في جميع المجالات وفي كل مراحل رحلة المسافر، والتي تسهم كلها في كتابة قصة نجاح دبي".



وأضاف كاظم قائلا: "تم الانتهاء من وضع استراتيجية واضحة للمرحلة المقبلة ما يجعلنا متفائلين بمستقبل قطاع السياحة محلياً وعالمياً، مع الثقة بقدرتنا على تحقيق المزيد من الإنجازات خلال عام 2024، وذلك في الوقت الذي نبذل فيه جهوداً حثيثة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، لنكون دائما في الريادة وفي المراكز الأولى ضمن التصنيفات والمؤشرات العالمية".

نقاشات مهمة



ومن ناحيته، قال رأفت علي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سكيفت: "يسرنا أن نعلن عن اختتام فعاليات الحدث السنوي سكيفت جلوبال فورم إيست العالمي، والذي يقام للعام الثاني على التوالي في دبي بنجاح كبير. المنتدى الذي يجمع رواد صناعة السياحة والسفر على مستوى العالم، استقطب عدداً من المتحدثين واستضاف نقاشات مهمة في هذه الصناعة. لقد تشاركنا العديد من الرؤى عن قطاع السياحة في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما استعرضنا أحوال ومستقبل صناعة السفر بشكل عام. وناقش المشاركون في الحدث موضوعات على قدر كبير من الأهمية مع أبرز قادة قطاع السياحة والسفر حول العالم مثل مستقبل التركيبة السكانية العالمية والأسواق الناشئة، وتطور قطاع الضيافة، والتكامل بين سفر الترفيه والأعمال، والتقدم المستمر في المنطقة التي تعد من أفضل الوجهات العالمية.



وأضاف: "استضفنا كذلك في اليوم الختامي اللقاء الدوري لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مع الشركاء، ونفتخر بأن نكون مصدراً للأخبار والرؤى في مجال صناعة السفر العالمي، ونتطلع إلى تقديم المزيد من المحتوى المبتكر، والمناقشات الفعالة التي شهدناها على مسرح سكيفت في الأيام الماضية".

اللقاء الدوري مع الشركاء

وانطلقت أجندة اللقاء الدوري مع الشركاء بعرض تقديمي شامل لسعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، قدّم فيه لمحة عامة عن القطاع ومجموعة من التحليلات القيّمة حول أنماط الزوار واستراتيجيات التسويق. إضافة إلى ذلك، تم إطلاع المشاركين على الحملات العالمية، بما فيها عرض "شمس الشتاء" "Winter Sun" الموجه للأوروبيين، والاستراتيجية الناجحة للمحتوى الأفريقي الذي يركز على الموسيقى، والتي تسلط الضوء على دبي وما تقدمه من عروض متنوعة.

ومن ناحية أخرى، استعرضت الفعالية جملة من الإنجازات البارزة لدبي، مثل تتويج دبي للعام الثاني على التوالي بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من تريب أدفايزر، فضلاً عن اختيار اثنين من مطاعم دبي ضمن قائمة أفضل مطاعم العالم 2023، ووصول عدد المطاعم المُدرجة في النسخة الثانية من دليل ميشلان دبي 2023 إلى 90 مطعماً. ويُضاف إلى ذلك زيادة عدد المطاعم الحاصلة على تصنيف نجمتين من ميشلان من 2 إلى 3، وزيادة المطاعم الحاصلة على تصنيف نجمة واحدة من ميشلان من 9 إلى 11 مطعماً، وارتفاع عدد المطاعم ضمن تصنيف بيب غورماند من 14 إلى 17 مطعماً. ونجحت العديد من المطاعم الأخرى في دبي في دخول دليل "غولت آند ميلو" للطهي، الصادر عن العلامة الرائدة عالمياً لنقاد المأكولات المحترفين.



وتطرق اللقاء أيضاً إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية لتعزيز الرسالة والوصول إلى جمهور أوسع، وخصّت بالذكر شراكة دبي مع نادي ريال مدريد، والتي أكّدت الإمكانات التي يُمكن تحقيقها عند التعاون بين اثنين من العلامات الرائدة لدعم خطط النمو.

بدوره، تناول أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أبرز الفعاليات المُدرجة ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة 2023، بما فيها المهرجانات والفعاليات والأنشطة والتجارب المتميزة التي شهدتها المدينة، ومن بينها الدورة 29 من مهرجان دبي للتسوق، التي انطلقت في 8 ديسمبر الجاري.

عام الاستدامة

ومع قرب اختتام "عام الاستدامة" في دولة الإمارات، حظيت الاستضافة التاريخية لمؤتمر الأطراف "كوب 28" في "مدينة إكسبو دبي" بإشادة واسعة لدورها في تحفيز العديد من مشاريع الاستدامة التي ستترك أثراً إيجابياً يمتد على مستوى الدولة والمنطقة. وتزامن ذلك أيضا مع

إطلاق مشروع "مشد دبي"، أحد أكبر مشاريع الشعاب البحرية في العالم، والذي يعكس مساهمة المدينة في الحفاظ على البيئة، إذ يؤكد المشروع التزام دبي، ومن خلال مبادرتها النوعية «دبي تبادر» للاستدامة، بالحفاظ على البيئة البحرية وتنوّعها، وسعيها الحثيث لتعزيز مكانتها العالمية كنموذج للمدن المستدامة. وتُعد الاستدامة إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية النمو لدى دبي للاقتصاد والسياحة، والتي شاركت الحضور آخر المستجدات حول باقة من مبادراتها المنسجمة مع خطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية D33، والمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وتُشرف الدائرة حالياً على مبادرة "دبي للسياحة المستدامة"، الهادفة لدعم قطاع السياحة لتحقيق أهدافه في مجال الاستدامة من خلال باقة من البرامج والأنشطة، بما فيها متطلبات الاستدامة الـ19، التي تهدف إلى جعل دبي أول مدينة عالمية تضع متطلباتها الإلزامية للاستدامة كجزء من نظام تصنيف الفنادق؛ و"ختم دبي للسياحة المستدامة"، والذي يُمنح للمنشآت الفندقية التي تحقق أعلى نسبة التزام بمتطلبات الاستدامة التسعة عشر المُعتمدة من قبل الدائرة. وكانت أداة احتساب الكربون أحد أبرز المبادرات التي تناولتها الفعالية، وهي نظام يساعد الأطراف المعنية والشركاء على تحديد الفرص المتاحة لخفض التكاليف.

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