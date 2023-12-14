1600 مواطن يستفيدون من برنامج كفاءات منذ اطلاقه

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية عن تنفيذ 58 برنامجاً تدريبياً ضمن برنامج "كفاءات" الذي أطلق في شهر مارس 2022 ضمن مبادرات "نافس" وذلك بالتعاون مع 12 جهة في الدولة.

واستفاد من برنامج "كفاءات" أكثر من 1600 مواطن ومواطنة خضعوا لبرامج تدريبية تخصصية ضمن القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية التي يستهدفها البرنامج وتشمل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسياحة والقطاع المصرفي والمالي والتجارة والتجزئة والتعليم.

ويتمّ تصميم البرامج التدريبية في إطار برنامج "كفاءات" بالتنسيق مع جهات تدريبية معتمدة، بناءً على متطلبات سوق العمل حيث يحصل الملتحقون بموجبها على شهادات مهنية عالمية، من خلال مجموعة من البرامج المتخصصة والتي يتم طرحها في منصة "نافس" لتأهيل العاملين في القطاع الخاص، كما يتم تصميم برامج تدريبية لتأهيل وتمكين الباحثين عن العمل بما يتوافق مع الاحتياجات الخاصة بالفرص الوظيفية المطروحة من قبل صاحب العمل.

وتقدّم دورات برنامج "كفاءات" مجاناً لجميع المواطنين الباحثين عن العمل والمواطنين الموظفين في القطاع الخاص.

وقال سعادة أحمد آل ناصر، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية: "تعمل الوزارة بشكل وثيق مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية لتعزيز جهود برنامج "نافس" في توفير الفرص التدريبية التخصصية للمواطنين الباحثين عن عمل والعاملين في القطاع الخاص الراغبين بتحسين مهاراتهم وتعزيز إمكاناتهم وتنمية قدراتهم ضمن التخصصات الحيوية التي يتطلبها سوق العمل".

وأضاف: "تحرص الوزارة و"نافس" على استقطاب شراكات داعمة لبرنامج "كفاءات" من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومراكز التدريب والهيئات الدبلوماسية، حيث تمّ إبرام 12 اتفاقية تعاون في هذا الإطار بهدف توفير أفضل البرامج التدريبية وإتاحة الفرصة للمواطنين لاستكشاف الفرص المهنية المتاحة في مختلف مجالات العمل في القطاع الخاص".

وأضاف: "نتطلع إلى عقد المزيد من الشراكات واستقطاب المواطنين ضمن مختلف التخصّصات، وذلك ضمن جهودنا في تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل".

برامج وشركاء

وأبرم برنامج "نافس" العديد من الشراكات لتنفيذ برنامج "كفاءات"، شملت مجموعة من المؤسسات والمراكز والمعاهد المرموقة، ومنها ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية ومركز التفوق للأبحاث التطبيقية والتدريب (سيرت)، وأكاديمية اتصالات، وأكاديمية PwC، وكلية دبي للسياحة، وأكاديمية سوق أبوظبي المالي، والكلية السويسرية للسياحة والفندقة.

وتشمل البرامج التدريبية التي تنفّذ في إطار "برنامج كفاءات" مختلف القطاعات والمجالات، بما في ذلك القطاع المصرفي والتأمين، وبرامج تدريب تدعم الباحثين عن عمل من خريجي تقنية المعلومات كـ "بلوك شين" والذكاء الصناعي، وبرامج تدريب للباحثين عن عمل في قطاع السياحة والتجزئة.

كما تشمل برامج تدريب في القطاع المالي للعاملين في القطاع الخاص والباحثين عن عمل، وبرامج تدريب مختلفة للباحثين عن عمل في القطاعات الاقتصادية، وبرنامج مصنعين لتدريب الباحثين عن عمل في برامج متنوعة داعمة لقطاع الصناعة في الدولة، وغيرها من البرامج التي تهدف إلى تأهيل أكبر عدد ممكن من المواطنين الباحثين والعملين في القطاع الخاص، وتسهيل انخراطهم في سوق العمل الاماراتي.





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