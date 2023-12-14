السفارة الإيطالية في المنامة تعلن عن مسابقة لتعيين موظف بعقد دائم كمساعد إداري

السفارة الإيطالية في المنامة تعلن عن مسابقة لتعيين موظف بعقد دائم كمساعد إداري
التاريخ
12/14/2023 9:26:58 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلنت السفارة الإيطالية في المنامة عن مسابقة لتعيين موظف بعقد دائم كمساعد إداري. لمزيد من المعلومات حول تقديم الطلب، انتقل إلى الموقع الإلكتروني:
MENAFN14122023000055011008ID1107598342
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.