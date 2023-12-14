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السفارة الإيطالية في المنامة تعلن عن مسابقة لتعيين موظف بعقد دائم كمساعد إداري

12/14/2023 9:26:58 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت السفارة الإيطالية في المنامة عن مسابقة لتعيين موظف بعقد دائم كمساعد إداري. لمزيد من المعلومات حول تقديم الطلب، انتقل إلى الموقع الإلكتروني:

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