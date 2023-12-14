الخليفي يعلن مصير إيمري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كال ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المديح للاعب الشاب وارن زايري إيمري، عقب التعادل الإيجابي بهدف لمثله ضد بوروسيا دورتموند الألماني، أمس الأربعاء، بختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وقال الخليفي، خلال تصريحات نقلها الصحفي الشهير فابريزيو رومانو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إيمري لاعب رائع وأنا فخور به".
وأضاف: "إنه باريسي ويريد البقاء هنا. إنه مهم بالنسبة للفريق".
وأشار رومانو، إلى أن إدارة باريس سان جيرمان ستوقع عقدا جديدا مع اللاعب الشاب، وتم حسم كل شيء.
وكانت تقارير صحفية فرنسية، قد أشارت سابقا، إلى أن إيمري سيوقع على عقد يمتد ل5 مواسم.
لكن هذه الخطوة ستكون معلقة حتى 8 مارس/أذار 2024 لحين بلوغ اللاعب السن القانوني لتوقيع عقد احترافي (18 عاما).
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN14122023000208011052ID1107598273
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.