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الخليفي يعلن مصير إيمري

12/14/2023 9:19:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كال ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، المديح للاعب الشاب وارن زايري إيمري، عقب التعادل الإيجابي بهدف لمثله ضد بوروسيا دورتموند الألماني، أمس الأربعاء، بختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وقال الخليفي، خلال تصريحات نقلها الصحفي الشهير فابريزيو رومانو على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "إيمري لاعب رائع وأنا فخور به".
وأضاف: "إنه باريسي ويريد البقاء هنا. إنه مهم بالنسبة للفريق".
وأشار رومانو، إلى أن إدارة باريس سان جيرمان ستوقع عقدا جديدا مع اللاعب الشاب، وتم حسم كل شيء.
وكانت تقارير صحفية فرنسية، قد أشارت سابقا، إلى أن إيمري سيوقع على عقد يمتد ل5 مواسم.
لكن هذه الخطوة ستكون معلقة حتى 8 مارس/أذار 2024 لحين بلوغ اللاعب السن القانوني لتوقيع عقد احترافي (18 عاما).

ملاعب

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