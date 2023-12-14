بنك إنكلترا يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25%

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن بنك إنكلترا عن تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25%.
وصوت بنك إنكلترا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 15 عامًا عند 5.25% للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعه الخميس ديسمبر/كانون الأول.
ويتوقع المستثمرون حاليًا انخفاضًا في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى حوالي 4.0% بحلول ديسمبر 2024، بعد الانكماش غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر والتباطؤ الأسرع من المتوقع في معدلات نمو الأجور البريطانية الذي كشفت عنه البيانات الاقتصادية الأخيرة.
CNBC
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