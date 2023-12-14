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بنك إنكلترا يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25%

12/14/2023 9:19:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن بنك إنكلترا عن تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25%.


وصوت بنك إنكلترا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 15 عامًا عند 5.25% للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعه الخميس ديسمبر/كانون الأول.


ويتوقع المستثمرون حاليًا انخفاضًا في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى حوالي 4.0% بحلول ديسمبر 2024، بعد الانكماش غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر والتباطؤ الأسرع من المتوقع في معدلات نمو الأجور البريطانية الذي كشفت عنه البيانات الاقتصادية الأخيرة.

CNBC


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