بنك إنكلترا يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25%

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن بنك إنكلترا عن تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير عند 5.25%.



وصوت بنك إنكلترا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند أعلى مستوى له منذ 15 عامًا عند 5.25% للمرة الثالثة على التوالي خلال اجتماعه الخميس ديسمبر/كانون الأول.



ويتوقع المستثمرون حاليًا انخفاضًا في أسعار الفائدة في المملكة المتحدة إلى حوالي 4.0% بحلول ديسمبر 2024، بعد الانكماش غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر والتباطؤ الأسرع من المتوقع في معدلات نمو الأجور البريطانية الذي كشفت عنه البيانات الاقتصادية الأخيرة.

CNBC