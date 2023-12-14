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السيتي يتابع تعرض بعض مشجعيه للاعتداءات في بلغراد

12/14/2023 9:19:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مانشستر سيتي بطل إنجلترا إنه "يتعاون مع الشرطة المحلية في العاصمة الصربية من أجل تأمين سلامة مشجعي فريقه بعد تعرض بعضهم لاعتداءات قبل مباراة الليلة الماضية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ورد ستار بلغراد".
وقالت تقارير إعلامية إن "بعض المشجعين أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة تعرضهم للاعتداء وإنهم تلقوا العلاج اللازم".
ونقلت وسائل إعلام عن مانشستر سيتي قوله "يشعر نادي مانشستر سيتي بقلق نتيجة الأخبار التي تحدثت عن تعرض مشجعينا الزائرين للاعتداء في بلغراد الليلة الماضية".


وأضاف سيتي أنه يتعاون مع الشرطة المحلية لتوفير مزيد من إرشادات السلامة والدعم لجمهوره.
وكان النادي وفر بالفعل قبل ذلك حافلات لنقل الجمهور إلى الملعب بينما قررت الشرطة الصربية تأخير مغادرتهم الاستاد بعد المباراة ضمن الاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم.

ملاعب



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