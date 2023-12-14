السيتي يتابع تعرض بعض مشجعيه للاعتداءات في بلغراد

وأضاف سيتي أنه يتعاون مع الشرطة المحلية لتوفير مزيد من إرشادات السلامة والدعم لجمهوره. وكان النادي وفر بالفعل قبل ذلك حافلات لنقل الجمهور إلى الملعب بينما قررت الشرطة الصربية تأخير مغادرتهم الاستاد بعد المباراة ضمن الاجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامتهم.

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